Chino Huerta confiesa por qué razón no pudo triunfar en Chivas

El próximo sábado, la selección mexicana se enfrentará contra la selección de Ghana en Estados Unidos. Previo a esta nueva fecha de la FIFA, el Chino Huerta brindó algunas declaraciones desafortunadas para los fanáticos de Chivas, respecto al tiempo que pasó como jugador de este equipo.

El actual jugador de Pumas ha encontrado éxito en el equipo de Antonio Mohamed con siete anotaciones en su haber y posicionándose como uno de los favoritos de la Selección Nacional de México. Por otro lado, en Chivas sólo tuvo un recorrido muy corto que terminó con un intercambio que ofreció al equipo rojiblanco la llegada de Alan Mozo.

El jugador expresó: "No era mi momento. Ahora me llega mi momento en la mejor forma física y mental". Refiriéndose al tiempo que pasó como jugador del Rebaño. Durante su tiempo en Chivas su paso no dejo muchos resultados ya que en los 39 partidos en los que pudo jugar a lo largo de tres temporadas sólo logró un gol y una asistencia en un total de 1297 minutos.

La afición rojiblanca estará sin un representante dentro de la Selección Nacional de México, pero sí podrá ver a algunos jugadores que llegaron a portar su jersey como Orbelín Pineda, Antonio Rodríguez y el mismo César Huerta.

El partido en contra de la selección de Ghana se llevará a cabo el sábado a las 19:30 en el Bank of America Stadium. De igual forma, se podrá ver jugar a la selección mexicana en contra de Alemania el martes a las 19:00 en el Lincoln Financial Field.

SV