"Chicharito" Hernández responde a críticas de aficionado en Twitter

En los últimos meses, Javier Hernández ha dado mucho de qué hablar en situaciones extra cancha. Ya sea por graciosas entrevistas, cambios de look o discusiones en Twitter, el atacante mexicano ha estado en la mira de todos.

En esta ocasión, el jugador del West Ham respondió a un seguidor en su red social que lo criticó por subir una imagen con un cómico mensaje.

"Parece que en la estancia que has tenido en Europa no te ha permitido madurar profesionalmente. Es una pena y vergüenza que personajes como tú, representan al futbol mexicano. Si de algo estoy muy seguro, es que no me siento representado por ti. Ni hoy, ni nunca", escribió el usuario en contra de Hernández.

El futbolista mexicano no se aguantó los reclamos y respondió al seguidor con un mensaje sarcástico.

"Ah ca…, siempre ha sido uno de mis más grandes sueños. Representarte. Chin. No he podido. Mi queridísimo, chin…, ejemplar, único, PERFECTO, hermoso, excelente ser humano, gran mexicano y espectacular profesionista, tan honesto Alan López. Que todo lo mejor te llegue. Abrazo", fue la respuesta de "Chicharito".

