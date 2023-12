Checo Pérez vivió un año de desafíos y triunfos en la F1

En el vertiginoso mundo de la Fórmula Uno, el 2023 se destacó como un año de contrastes para el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez. Su andar con la escudería Red Bull dejó una huella imborrable, culminando con un histórico subcampeonato del mundo que resonará en la memoria de los aficionados.

La temporada arrancó con optimismo para “Checo”, quien rápidamente demostró su valía como coequipero del campeón reinante Max Verstappen. Juntos, llevaron a Red Bull a una posición dominante, consolidándose como una fuerza imparable. Las primeras carreras presagiaban un año prometedor, con Pérez contribuyendo significativamente al éxito del equipo.

“No soy el tipo de persona que, a estas alturas de su carrera, se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca; soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que va a culpar a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final he asumido mi responsabilidad y he tenido que dar la vuelta a la situación bastante”, mencionó Pérez Mendoza al portal Motorsport.

Sin embargo, el camino hacia el subcampeonato estuvo plagado de desafíos. El Gran Premio de México, un evento tan esperado por el piloto local, se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Las expectativas se desvanecieron cuando problemas técnicos y una serie de incidentes en pista complicaron su actuación. Fue un golpe duro, pero “Checo” no se dejó vencer.

“Sentía que tenía una opción real de entrar primero en la curva 1 si lo conseguía. Por desgracia, no funcionó, pero podría haber sido un gran resultado”.

El complicado Gran Premio de Qatar también presentó obstáculos, y aunque Pérez tuvo algunas carreras difíciles, incluyendo momentos de adversidad en pista, no dejó que eso socavara su determinación. Su mentalidad resiliente se volvió evidente cuando, a pesar de los altibajos, siguió luchando y contribuyendo de manera crucial al rendimiento general de Red Bull.

“Qatar fue realmente el peor fin de semana que recuerdo en mucho tiempo, probablemente mi peor fin de semana en este deporte; fue un fin de semana tan malo que realmente me sentí como: ‘No puedo estar tan mal, hay algo que está pasando’”, dijo Sergio Pérez.

El desenlace de la temporada fue una obra maestra para el equipo austriaco, logrando un 1-2 histórico con Verstappen como campeón y “Checo” como subcampeón del mundo. La alineación de Red Bull dominó la competición, sellando su supremacía en la F1, ganando 21 de las 22 carreras disputadas este año.

El subcampeonato de “Checo” Pérez en el 2023 es un logro significativo en su carrera. A pesar de los contratiempos, logró mantener su enfoque y contribuir de manera invaluable al éxito de su equipo. Su tenacidad y habilidades en pista son un testimonio de su calidad como piloto de élite.

Más allá de las estadísticas, el año 2023 será recordado como un capítulo crucial en la carrera de Sergio Pérez. Su capacidad para superar desafíos y su contribución al dominio de Red Bull en la F1 consolidan su lugar en la élite del automovilismo mundial. Sin duda, “Checo” Pérez ha dejado una marca imborrable por lo ocurrido esta temporada.

Pérez fue pieza importante para el dominio de Red Bull en esta temporada. RED BULL CONTENT POOL

LAS CIFRAS

2 carreras ganadas por Pérez en la recién concluida temporada: Arabia Saudita y Azerbaiyán.

2 poles las que “Checo” obtuvo en la campaña: Arabia Saudita y Miami, capitalizando sólo en la primera.

9 podios logró el piloto tapatío en 2023, dos menos que los obtenidos en 2022, su mejor registro en su carrera.

285 puntos para Pérez en 2023, la segunda mejor cifra de su carrera, detrás de los 305 hechos el año pasado.

PRODUCTIVIDAD

Los podios de Sergio “Checo” Pérez en 2023

Gran Premio de Bahréin / Segundo lugar

Gran Premio de Arabia Saudita / Primer lugar

Gran Premio de Azerbaiyán / Primer lugar

Gran Premio de Miami / Segundo lugar

Gran Premio de Austria / Tercer lugar

Gran Premio de Hungría / Tercer lugar

Gran Premio de Bélgica / Segundo lugar

Gran Premio de Italia / Segundo lugar

Gran Premio de Las Vegas / Tercer lugar