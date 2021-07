Notablemente inconforme por lo ocurrido en el Sprint Race de Silverstone, el piloto mexicano Sergio ''Checo'' Pérez reconoció la poca fortuna que tuvo durante esta carrera, y lamentó el hecho de que arrancará en el último lugar del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 (F1).

''Todo me salió mal. Me convertí en un pasajero en la salida de la curva y lo perdí, no había nada más que pudiera hacer y al final decidimos retirarnos para ver qué podemos hacer mejor el día de mañana. Espero mejorar en la carrera y ser competitivo desde el principio'', compartió el piloto.

Asimismo, Pérez tampoco se dijo contento con este formato de clasificación de la Fórmula 1, pues no considera del todo acertado haber probado el Sprint Race dentro de un circuito con las características de Silverstone, donde es muy complicado rebasar.

''Le pierde un poco más a la clasificación, es un formato diferente y en una pista en la que no se puede correr. Igual no fue el mejor lugar para probarlo, pero ya veremos en el futuro'', finalizó Pérez.

Será hasta septiembre, dentro del Gran Premio de Italia, cuando la F1 retome el formato de Sprint Race para llevar a cabo la clasificación.

OF