Sergio "Checo" Pérez expresó su lamentación por su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto tapatío superó los límites de la pista entre las curvas cuatro y cinco, lo que afectó su desempeño. Pérez explicó las dificultades que ha enfrentado para mantener el control de su RB19 en el circuito de Lusail.

"Tengo muchísimo 'under'. Se me va muchísimo de enfrente, pero es en el único lado donde lo tengo. En lo demás, batallo mucho con la parte de atrás del auto, entonces, no lo puedo solucionar. Eso ha perjudicado bastante", afirmó "Checo" Pérez tras la qualy.

"Una pena, los milímetros no nos ayudaron el día de hoy en una pista tan complicada".

Como resultado de su calificación, Checo partirá en la posición número 13 en la carrera del domingo. El mexicano está decidido a recuperar terreno y ofrecer una actuación destacada en la búsqueda de puntos valiosos en el campeonato.

