Desde que llegó a Red Bull en el 2021, "Checo" Pérez ha tenido que lidiar con comentarios no tan gratos que, para sorpresa de muchos, vienen dentro del equipo y que son directamente del asesor Helmut Marko.

Este expiloto austriaco de 79 años en reiteradas ocasiones ha lanzado mensajes, sobre todo en entrevistas, en los que critica el desempeño del mexicano y resalta los errores que ha cometido el de Guadalajara sobre los monoplazas de la escudería de la bebida energética.

Eso sí, también ha hecho comentarios positivos sobre el ex de Racing Point (hoy Aston Martin), pero todo esto lo ha llevado a no ser del agrado de muchos de los aficionados de la Fórmula 1 e incluso hasta de algunos expertos.

Por ejemplo, tras el Gran Premio de Australia 2023, en el que Pérez arrancó desde el último puesto y finalizó en quinto, desde España el expiloto y analista Roldán Rodríguez, envió un contundente mensaje al asesor austriaco:

"Pienso que es muy complicado para 'Checo' estar en un ambiente en el que la familia de (Max) Verstappen le hace de menos todo el rato y luego tienes a un Helmut Marko al que alguien le tiene que parar los pies y decirle: 'Helmut, tranquilo, que este hombre ('Checo') es buen piloto, está por mérito y ha hecho muchas más cosas que tú en la pista", dijo.

Pero ese no fue todo el comentario, Rodríguez sentenció: "Este en pista (Pérez) no es que te arrolla, es que no le llegas ni a la suela del zapato como piloto".

¿Quién es Helmut Marko?

Helmut Marko, como ya lo mencionamos anteriormente, es un expiloto austriaco que desde hace algunos años está como el asesor de Red Bull en la Fórmula 1. Es por ello que cada fin de semana de carrera se le ve muy cerca de los pilotos y de Christian Horner, el director de la escudería con sede en Milton Keynes.

El apodado "Doctor" (gracias al doctorado en derecho que tomó), nació el 27 de abril de 1943 en Graz y desde muy pequeño tomó el amor y la pasión por el automovilismo. Ya en competencias oficiales, Marko participó en las 24 Horas de Le Mans y resultó ganador en el año de 1971.

En la máxima categoría estuvo en nueve Grandes Premios con el equipo BRM, el mismo en el que corrió el mexicano Pedro Rodríguez.

En 1972 durante el GP en Francia, una piedra se estrelló contra su casco y esto desgraciadamente le hizo perder la vista en el ojo izquierdo y como consecuencia se tuvo que retirar.