Este sábado el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez se clasificó en la cuarta posición para el Gran Premio de México, por detrás de Valteri Bottas, que se quedó con la Pole, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Contra todo pronóstico, Red Bull no dominó la Q3 y sí Mercedes. Bottas, quien disputa sus últimas cinco carreras al volante de Mercedes, asaltó la "pole" y Lewis Hamilton se sumó tras llegar en segundo lugar, por delante de su máximo rival en esta temporada, Max Verstappen.

Pero el despiste de los dos pilotos de Red Bull tuvo una explicación. En su último intento de vuelta rápida, una salida de pista del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) acabó con 'Checo' Pérez también fuera de pista y Max Verstappen levantando el pie en su último intento. Esta situación, aunada a la velocidad de Bottas, acabaron con el finlandés consiguiendo su novena pole en su carrera.

Al final de la Q3, Sergio Pérez se mostró frustrado por lo sucedido. "De repente me encuentro con Yuki llegando a la curva 11. Ahí empiezo a perder mucha carga. No entiendo por qué estaba en esa posición, pero me perjudicó bastante porque no pude cerrar esa vuelta. Creo que la P3 era posible hoy, pero los Mercedes han despertado y sido superiores en la Q3".

Por su parte, Max Verstappen también se quejó de lo sucedido con el piloto de Alpha Tauri. "Se nos ha ido el equilibrio del coche, pero en la última vuelta estaba haciendo buenos tiempos. Había dos fuera de pista, pensaba que iba a haber una bandera amarilla, levanté, y me destrozó la vuelta".

Este domingo 7 de noviembre en punto de las 13:00 horas, Sergio "Checo" Pérez intentará revertir lo sucedido, teniendo un buen arranque que le permita aspirar a subirse al podio en su casa, el Gran Premio de México.

JL