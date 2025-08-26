Es oficial: Sergio "Checo" Pérez será piloto del nuevo equipo Cadillac F1 . En los últimos meses, el rumor de que el piloto mexicano regresaría a la Fórmula 1 tomó mucha fuerza y las especulaciones crecieron, especialmente con los cambios en las parrillas: nuevos asientos disponibles y, sobre todo, la confirmación de Cadillac como nuevo equipo en la competencia automovilística.

Este movimiento marca un cambio importante en la estructura del campeonato:

De 10 a 11 escuderías

Ya no serán 20 pilotos, sino 22 en la parrilla

¿Quién será el compañero de Checo en Cadillac?

Otro personaje muy sonado y aclamado por los fans fue la llegada de Valtteri Bottas como segundo piloto del equipo. Aunque no había muchas señales de esto, el finlandés dio una pista en redes sociales hace unos meses, compartiendo imágenes a bordo de un Cadillac Escalade, lo cual, la especulación que hoy también se confirma.

Cabe señalar que si hay alguien que realmente gana con esta alianza, es Cadillac: fichar a un piloto con la experiencia, talento y carisma de Sergio Pérez no solo les da solidez deportiva, sino que les abre las puertas a una base de fans masiva.

Cadillac en F1... de la mano de Kenau Reeves

Desde el mes de marzo, la marca de automóviles de lujo dio a conocer que se convertiría en el equipo número 11 dentro de la Fórmula 1. Meses después también anunció la creación de una serie documental donde daría a conocer los detalles de cómo fue que se preparó Cadillac para formar parte de la competencia automotriz más importante de nuestros tiempos a nivel internacional.

Cadillac presenta oficialmente su equipo para competir en Fórmula 1. X / @F1

"Nos hemos asociado con Keanu Reeves para presentar una nueva serie documental que sigue nuestra historia completa, desde el primer día hasta su estreno en 2026. De los creadores de Brawn: The Impossible F1® Story, disfruta de un acceso excepcional tras bambalinas a lo que se necesita para construir un nuevo equipo de F1® desde cero". X / @Cadillac_F1

Este día, después de haber anunciado oficialmente el retorno de Checo Pérez a la F1, el actor y músico canadiense Kenau Reeves fue el anfitrión oficial de la nueva dupla del equipo de Cadillac F1: el piloto mexicano y el finlandés Valtteri Bottas.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

