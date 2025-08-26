Es oficial: Sergio "Checo" Pérez será piloto del nuevo equipo Cadillac F1. En los últimos meses, el rumor de que el piloto mexicano regresaría a la Fórmula 1 tomó mucha fuerza y las especulaciones crecieron, especialmente con los cambios en las parrillas: nuevos asientos disponibles y, sobre todo, la confirmación de Cadillac como nuevo equipo en la competencia automovilística.Este movimiento marca un cambio importante en la estructura del campeonato:Otro personaje muy sonado y aclamado por los fans fue la llegada de Valtteri Bottas como segundo piloto del equipo. Aunque no había muchas señales de esto, el finlandés dio una pista en redes sociales hace unos meses, compartiendo imágenes a bordo de un Cadillac Escalade, lo cual, la especulación que hoy también se confirma.Cabe señalar que si hay alguien que realmente gana con esta alianza, es Cadillac: fichar a un piloto con la experiencia, talento y carisma de Sergio Pérez no solo les da solidez deportiva, sino que les abre las puertas a una base de fans masiva.Desde el mes de marzo, la marca de automóviles de lujo dio a conocer que se convertiría en el equipo número 11 dentro de la Fórmula 1. Meses después también anunció la creación de una serie documental donde daría a conocer los detalles de cómo fue que se preparó Cadillac para formar parte de la competencia automotriz más importante de nuestros tiempos a nivel internacional.Este día, después de haber anunciado oficialmente el retorno de Checo Pérez a la F1, el actor y músico canadiense Kenau Reeves fue el anfitrión oficial de la nueva dupla del equipo de Cadillac F1: el piloto mexicano y el finlandés Valtteri Bottas.Con información de SUN y ESPN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF