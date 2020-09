Charros tiene al mejor equipo de la LMP: Dariel Álvarez

De cara a la que será su tercera temporada con los Charros de Jalisco, el toletero cubano Dariel Álvarez no tuvo problema para asegurar que los caporales cuentan con el mejor equipo y la mejor base de extranjeros de toda la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

“Nosotros no pretendemos otra cosa que no sea ganar el título, en mi punto personal tenemos el mejor equipo de la Liga y no queda de otra que soñar en ganar el título, para nosotros y la afición”.

Tenemos el mejor equipo de la LMP: Dariel Álvarez��



➡️El MVP habló de TODO #CubanPower������

➡️¿Cuándo llegan Manny Rodríguez y Agustín Murillo?��

��Nota completa➡️ https://t.co/UYV5yYTjTt#TodosSomosCharros⚾���� pic.twitter.com/EXB7Dlm9bS — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) September 28, 2020

“La base de extranjeros que tenemos es la mejor, o si no es la mejor, es de las mejores en la Liga, ciertamente sólo habrá tres extranjeros y hay que agradecerle a la directiva por confiar en nosotros, por traernos”, finalizó.

Después de que la pandemia llevara a la LMP a limitar a tres el número de extranjeros en cada equipo, Dariel fue uno de los peloteros foráneos elegidos por Jalisco para enfrentar la Temporada 2020-2021 del circuito invernal, situación que no sorprendió debido a que Álvarez fue el MVP de la campaña pasada y MVP de la final donde Charros se coronó ante Yaquis de Ciudad Obregón (2018-2019).

En otro tenor, la directiva de Charros recordó que este lunes por la noche estarán arribando a Jalisco el tercera base Agustín Murillo y el capitán José Manuel “Manny” Rodríguez, quienes junto a Colby Blueberg serán sometidos a exámenes médicos y pruebas COVID este martes.

LS