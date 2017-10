Charros se siente en deuda por temporada anterior

Luego de su gira por Nayarit donde enfrentaron a Venados de Mazatlán como parte de su pretemporada, los Charros de Jalisco volvieron a su estadio para entrenar este lunes y a su arribo a Zapopan los peloteros blanquiazules reconocieron que en esta temporada tienen una cuenta pendiente por no haber calificado a los playoffs de la campaña anterior.

"Nosotros trataremos de dar un buen espectáculo. La temporada pasada tuvimos un gran cierre y la gente nos ha respaldado de una forma tremenda. Creo que sí estamos endeudados con la gente, la verdad. Esperemos y confiamos en que esta temporada les podamos brindar una gran respuesta a su apoyo. Responderemos bien a ellos", compartió José Manuel "Manny" Rodríguez.

Respecto a la llegada de Tony Tarasco como nuevo manager del equipo, jugadores como el parador en corto Amadeo Zazueta, le brindaron toda su confianza a quien desde ya estará en la caseta jalisciense.

"Yo estuve platicando con él desde antes de que empezáramos los trabajos en Lagos de Moreno. Él me marcó un par de veces a Culiacán para platicar y me hizo preguntas que nunca pensé que me haría, parecía una entrevista de trabajo. Me preguntó desde mis sueños de niño en el beisbol y entonces me di cuenta de que de verdad está interesado y es alguien que está buscando conocer la mentalidad de cada jugador. Desde ahí me dio una buena impresión. A mi parecer será un gran manager", compartió Zazueta.

Por su parte, en su análisis de cara a que el próximo 11 de octubre arranquen su participación en la Temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico, Armando Navarro destacó los refuerzos extranjeros que vendrán a reforzar la base de peloteros mexicanos de Charros.

"Ubicamos muy bien cuál era el problema principal deportivo de Charros: las tres veces que llegamos a finales la base de extranjeros era la misma. Hoy La base de mexicanos es muy fuerte y necesitaban apoyo de los extranjeros, por eso este año tragimos gente con mucha experiencia en Grandes Ligas", expresó el presidente del equipo.

Matt Clark, el primera base Chris Colabello o el jardinero central Rico Noel, son algunos de los peloteros no nacidos en México que a partir de esta temporada defenderán la franela de la tropa tapatía.