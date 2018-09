Charros de Jalisco define su pretemporada

Los Charros de Jalisco están a punto de comenzar su preparación para afrontar una nueva campaña en la Liga Mexicana del Pacífico. La organización jalisciense que compite en la mayor liga de beisbol del país ha dado a conocer los detalles para una nueva pretemporada, la cual comenzará el próximo 17 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato.



A diferencia de los otros años, en los que el equipo albiazul realizaba su preparación en el Estadio Armando Reynoso de Lagos de Moreno, en esta ocasión los Charros se establecerán en el Estadio Domingo Santana de la urbe guanajuatense.



Tras 15 días de preparación, el equipo dirigido por Roberto "Chapo" Vizcarra comenzará una serie de encuentros amistosos por los estados de Zacatecas, Nayarit, además de Puerto Vallarta para luego regresar a Zapopan, donde culminarán los trabajos de pretemporada.



Los peloteros y el staff de entrenadores arribarán a los trabajos de preparación al concluir sus compromisos con la Liga Mexicana de Beisbol.



Calendario de encuentros amistosos



Fecha Rival Lugar

27 de septiembre Charros vs Venados de Mazatlán Ojocaliente, Zacatecas

28 de septiembre Charros vs Venados de Mazatlán Zacatecas, Zacatecas

29 de septiembre Charros vs Venados de Mazatlán Jerez, Zacatecas

30 de septiembre Charros vs Venados de Mazatlán Fresnillo, Zacatecas

2 de octubre Charros vs Marina Armada de México Puerto Vallarta, Jalisco

3 de octubre Charros vs Mayos de Navojoa Puerto Vallarta, Jalisco

4 de octubre Charros vs Mayos de Navojoa Tepic, Nayarit

5 de octubre Charros vs Mayos de Navojoa San Blas, Nayarit

6 de octubre Charros vs Mayos de Navojoa Santiago, Nayarit

7 de octubre Charros vs Mayos de Navojoa Acaponeta, Nayarit

