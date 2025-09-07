Con mil 324 casos de dengue confirmados hasta el 1 de septiembre, Jalisco se ubica en la segunda posición a nivel nacional en pacientes contagiados con esta enfermedad, luego de prácticamente haber ocupado el primer lugar durante los primeros siete meses de 2025. La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) reportó que en la última semana epidemiológica se registraron 71 casos nuevos, una reducción del 91% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 843.

Además, la entidad ocupa el tercer lugar por tasa poblacional, detrás de Sonora y Veracruz, pues en Jalisco se registran 15.86 contagios por cada 100 mil habitantes.

Del total de casos, de acuerdo con cifras del Panorama Epidemiológico del Dengue de la Secretaría de Salud federal, 744 corresponden a dengue no grave, 533 con signos de alarma, 47 grave y 580 a dengue grave y con signos de alarma.

Los municipios más afectados, por tasa poblacional, son Atoyac, Cocula, Casimiro Castillo y Teocuitatlán de Corona.

La SSJ informó que el 40% de los casos ocurrieron en los primeros dos meses del año, que se heredaron de 2024. Hasta el 2 de septiembre del año pasado, en el estado se habían reportado cuatro mil 63 casos, una reducción del 67% en comparación con este año, mientras que Jalisco cerró el año con 20 mil 907 pacientes infectados de dengue, muy por encima del segundo lugar, Nuevo León, con 10 mil 599 contagios.

En tanto, la dependencia estatal indicó que, de no haber sido por ese 40% de casos heredados, Jalisco habría dejado el primer lugar en meses previos.

Desde enero pasado, en la entidad se han implementado acciones para controlar la propagación de la enfermedad. Brigadas de la SSJ visitan viviendas en el Área Metropolitana de Guadalajara y municipios al interior del estado para realizar fumigaciones y concientizar a la población sobre la eliminación de criaderos de mosquitos.

Asimismo, el Programa Tira, limpia, tapa y voltea busca deschatarrizar e identificar recipientes que acumulen agua.

La estrategia también incluye mantenimiento de espacios públicos, como parques y panteones, por parte de los municipios, así como vigilancia entomológica con más de ovitrampas (dispositivo capaz de detectar al mosquito trasmisor del dengue) en zonas de mayor riesgo.

Liberarán mosquitos estériles

En días pasados el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, se liberarán mosquitos estériles modificados con la bacteria wolbachia, que impide que se trasmita el virus. Esta medida iniciará este año y Jalisco será el tercer estado del país en aplicarla, pues Yucatán y Baja California ya lo hacen.

EE