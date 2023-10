La plantilla de los Charros de Jalisco de cara a la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico está completa luego de que se integrara ya el refuerzo de lujo Alan Trejo, quien llegó a la ciudad apenas el martes y que desde este día ya trabaja intensamente con el resto de la plantilla comandada por Gil de Velázquez, por lo que el parador en corto con México en el más reciente Clásico Mundial de Beisbol está listo para hacer su debut este viernes frente a los Venados de Mazatlán.

En sus primeras palabras, como miembro de la novena albiazul, el ligamayorista con los Rockies de Colorado fue enfático: viene a ganar.

"Me motivó a venir el hecho de ganar un campeonato, a mí me gusta ganar, me gusta jugar beisbol y quería tener la experiencia de jugar en México. Después de jugar el Clásico Mundial, tenía a muchos compañeros que me platicaron de jugar en invierno y pues la oportunidad se presentó y con nadie más que con los Charros es con quienes quería jugar", comentó Trejo.

"Llego a ganar, no hay nada más, les voy a ayudar a la defensa, a la ofensiva; tenemos unos pitchers muy buenos, el bullpen está muy completo y la lectura es que tenemos que ganar. Estoy agradecido con la directiva porque ellos confían en mí y también quiero enseñarles mi agradecimiento y que quiero ganar".

A pesar de apenas haberse integrado al equipo, Trejo no dejó de prepararse antes de arribar a suelo tapatío, pues señaló que gracias al permiso que recibió de la organización de Colorado, pudo terminar su campaña en la Gran Carpa una semana antes y estuvo haciendo trabajo físico en la ciudad de Los Ángeles, donde se puso a punto para poder aparecer el viernes por la noche en el Estadio AGA de Beisbol.

Por otro lado, el pelotero californiano resaltó el nivel de pelota que se juega en el invierno en México, por lo que lo afrontará como un reto importante en su carrera.

"Es muy similar a Grandes Ligas, es algo que buscaba, el talento en la Liga del Pacífico es similar y quiero ayudar al equipo de cualquier manera. Es mi responsabilidad ser un líder y ayudar a mis compañeros de equipo, a enseñarles cómo se maneja un profesional", apuntó.

Por último, Trejo destacó la labor que tendrá Gil Velázquez como manager de los Charros, con el cual espera alcanzar un éxito inmediato.

"Es un señor con el que tengo relación desde hace tres años, le tengo mucha confianza, es un manager que apoya mucho a los jugadores, es un líder que va a llevar a Charros hacia delante muchos años".

Alan Trejo apareció en 82 encuentros en la más reciente campaña regular de Grandes Ligas con los Rockies de Colorado, alternando entre la segunda y tercera bases, además de las paradas cortas. Apareció en 227 ocasiones al plato, conectando 48 imparables para un promedio de .232 e impulsó 26 carreras.

Lee también: El Estadio Panamericano ahora es el Estadio AGA

OF