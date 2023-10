El sueño de cuatro años finalmente se ha cristalizado. Luego de intensas negociaciones y pláticas entre Embotelladora AGA, Charros de Jalisco y los Gobiernos del Estado y municipales de Guadalajara y Zapopan, este día se reveló que el Estadio Panamericano, casa de la novena albiazul que milita en la Liga Mexicana del Pacífico, pasará a llamarse Estadio AGA.

El anuncio oficial fue hecho por Íñigo González Covarrubias, presidente ejecutivo de Charros de Jalisco, además de Marcelo Garciarce, director general de Embotelladora AGA, quienes resaltaron la sinergia que ambas empresas han formado a lo largo de los años y que con esta revelación estrechan los lazos entre las organizaciones.

“El mayor agradecimiento es para Marcelo por esta alianza. Son muchos años de trabajar juntos, estamos muy contentos, estamos reforzando esta alianza con el nombramiento del estadio; el apoyo ha sido constante, gracias por creer en el beisbol”, comentó González Covarrubias, quien además se dijo muy motivado por haber conformado un gran equipo de cara a la temporada que se avecina.

“Para nosotros es importantísimo llegar a este momento, fue algo que fuimos construyendo piedrita a piedrita y la primera vez que me invitaron al estadio me enamoré del deporte, me apasionó la ‘Charromanía’. Se dio este año porque se dio la sinergia con los gobiernos, con el gobernador; agradezco a la familia González por darnos la oportunidad de ponerle el nombre de nuestra marca a su estadio, que lo vamos a conocer como Estadio AGA de Beisbol y aquí nos veremos celebrando en este lugar el campeonato de la temporada”, apuntó Garciarce.

EL INFORMADOR / A. RODRÍGUEZ

Al final de este anuncio, se hizo la develación del nombre al fondo del diamante en el que los Charros de Jalisco jugarán 34 encuentros como locales en este temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, justo en el jardín central del mismo.

MV