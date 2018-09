Celta: Trampolín o tobogán para el “Turco” Mohamed

Luego de encender la prensa mexicana y española al asegurar que en Europa cobra la mitad de lo que cobraba con el Monterrey, ahora Antonio Mohamed se centra en su trabajo, donde acepta que es una incógnita para su carrera lo que le puede traer dirigir a los de Vigo.

“En una entrevista personal uno se suelta mucho más y habla. Cuando me propusieron venir a Europa lo primero que elegí fue que me conocieran y no venir como descarte. Mi sueño era estar aquí”, comentó el timonel.

“Esto para mí puede ser un trampolín o un tobogán. Si triunfamos en el Celta tendremos muchos lugares para crecer y si no nos va bien volveremos de donde venimos”.

El “Turco” acepta que parte importante por la que dejó las comodidades en el continente americano es porque había alcanzado un techo, además confesó querer ver como se vive desde las entrañas el futbol europeo.

“Si uno triunfa aquí deportivamente, en Europa no hay techo. En Sudamérica ya había alcanzado el mío. Quería otro desafío en la parte deportiva. Quería conocer todo: periodistas, jugadores, manera de vivir, de jugar, gente que trabaja en el club... Por mi cabeza pasaba venir a otro mundo”, añadió.

Uno de los principales objetivos del estratega argentino es llevar al Celta de Vigo a puestos europeos, para lo que necesitará dejarlos al menos en la sexta posición en LaLiga.

Como hombre de confianza, Mohamed apostó por Néstor Araujo, central de Selección en México, y quien se ha consolidado como central titular.

Actualmente, el Celta se encuentra en la tercera posición con siete puntos, sólo por debajo del Barcelona y el Real Madrid, quienes tienen 12 y 10 puntos respectivamente.