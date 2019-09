Caso juzgado, jornada 9 A2019

Queda claro que en el futbol mexicano el dinero te da para competir, pero también cabe recalcar que en este Apertura 2019 los equipos que no tienen tanto billete están siendo la sorpresa del balompié azteca.

Los que sí deben de andar agüitados son los Zorros del Atlas, quienes cada que llega un nuevo comprador, con más dinero, con objetivos claros y con ganas de apostarle a los rojinegros, resulta que nada pasa y que a los equipos que son sus “hermanos” les comienza a ir bien.

El Santos, sin traer grandes refuerzos para esta campaña sigue en lo alto de la tabla, ahora se mantiene en tercer puesto, mientras que el Atlas ya anda de mitad de tabla para abajo. Los otros que están haciendo bien las cosas son Necaxa y Querétaro, quizá dos de las plantillas más débiles del futbol mexicano, pero que con Guillermo Vázquez y Víctor Manuel Vucetich, respectivamente, mandan el mensaje que vale más un técnico que una plantilla de super dotados y si no díganle algo a los de Monterrey, que gastan y gastan, pero no siempre responden en la cancha. Obvio no vayan a creer que el Veracruz, con un buen técnico, va a salvar la categoría, ya que aquí creemos, firmemente, que ni con Guardiola.

El podio

1. Sorprenden en la cima

El Necaxa llegó a lo más alto de la tabla general sorprendiendo a propios y extraños, sobre todo a los propios, ya que en el Estadio Victoria parece que aún no se enteran del buen paso del equipo, con eso de que los Hidrorrayos tienen uno de los peores promedios de entrada en toda la Liga MX. Hay que destacar que el buen paso de estos rojiblancos se debe a su tino para fichar y para este torneo le dieron en seco con la contratación de Maximiliano Salas.

2. Todo un santo

Julio César Furch es un auténtico santo en Torreón. El delantero lleva un par de torneos siendo la figura del equipo de la Comarca Lagunera y el fin de semana volvió a tener otra actuación de ensueño. Los Santos arrancaron perdiendo 2-0 ante el Pachuca, que aceleró en los primeros 10 minutos, pero luego permitieron que Furch se vistiera de héroe y con dos tantos sentenció el empate en el Territorio Santos Modelo, pero además estuvo cerca, en un par de ocasiones, de darles el gol del triunfo a los Guerreros.

3. Chivas al alza

Las Chivas se llevan una mención en esta H. sección porque ganaron el Clásico, lo hicieron con un golazo y de paso comienzan a subir en en la general y en la porcentual. Para los puestos de Liguilla, el Rebaño está a sólo dos unidades del sembrado en la octava posición y a seis puntos del líder general.

Si bien todavía no muestran un gran futbol, al menos el equipo de Tomás Boy se ve sólido y se está volviendo un conjunto de esos que cuesta trabajo derrotar y que puede sacar puntos de cualquier estadio.

Póngales cero

No pasan de los empatitos

Siguen trayendo refuerzos, pero los Tigres no pueden levantar las garras, las cuales parece que se quedaron sin filo. Los dirigidos por Ricardo Ferretti lograron su quinto empate consecutivo, resultados que quizá para otro equipo podrían ser dignos de aplaudir, pero no para el actual campeón y una de las mejores plantillas del futbol mexicano... raro verlos por aquí.

Otros felinitos que no muerden

Pues así como que muy Pumas, muy felinos y muy agresivos, pues como que no. Los Pumas de Míchel tuvieron tendidas a las Águilas de Miguel Herrera, quienes se quedaron con 10 hombres en la cancha desde el minuto 17, pero eso no fue lo peor, sino que el América se fue primero arriba en el marcador y Pumas, con problemas, apenas y empató.

Rayados no juega a nada

La gran novedad en Monterrey es que el técnico Diego Alonso siga con trabajo. El estratega no ha podido lograr que los Rayados levanten, pese a tener, quizá, la mejor plantilla del futbol mexicano. Ahora los regios perdieron en casa ante el Necaxa y ya ni en puestos de Liguilla se encuentran.

¿Qué no vio señor?

Polémica en el Clásico Tapatío

Una mano que parecía penal y un festejo de “fuchi, guácala” fueron dos de las jugadas más polémicas en el Clásico Tapatío, las dos pitadas en favor del Guadalajara, que fue digno ganador de la batalla en Jalisco. César Arturo Ramos le perdonó varias a Miguel Ponce, entre ellas una mano en el área que los rojinegros no se cansaron de pedir, pero la decisión que más llamó la atención fue la de no castigar a Alexis Vega, quien en el festejo de gol le enseñó las nachas a todos en el Akron. Él dice que fue sin querer... y nosotros ¿qué culpa?

Héroe

Jesús Angulo

El volante mexicano sigue con paso de lujo en Aguascalientes y ahora ni más ni menos le anotó los dos goles al Monterrey con los cuales el Nexaca se llevó el triunfo y para lograr posicionarse en lo más alto de la tabla general. Cabe destacar que el primero fue un golazo de zurda y el segundo un disparo de derecha.

Villano

Nahuel Guzmán

Como ya nos tiene acostumbrados, el arquero argentino tiene que hacer su ya famosa “Nahueleada”, esa que llega dos o tres veces por torneo.

En esta ocasión, Guzmán dio un empeyón en el área grande a un jugador de Xolos, para regalarle un penal en tiempo de compensación, el cual fue bien cobrado por los fronterizos.