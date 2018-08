Caso juzgado jornada 7 A2018

El futbol tapatío regresa a los tristes rincones donde suele arrumbarse cada cierto tiempo, pero cada vez con mayor frecuencia.

El Atlas, de manera inexplicabe —porque no es la peor plantilla del campeonato— deambula en el último lugar del certamen, además con una triste marca en sus alforjas: 809 minutos sin anotar, nuevo récord de los torneos cortos que se suma a la marca histórica que también agandallan desde hace 37 años.

Con esa dificultad de no hacer goles es obvio que son el último lugar general, además con pocas explicaciones para una Fiel que ahora sí parece hastiada de sufrir y que se aleja del Estadio Jalisco.

Por si no fuera suficiente, Universidad de Guadalajara, un equipo armado para buscar el ascenso en la Liga de plata, arrastra la cobija en el actual certamen y se mantiene en el último lugar del torneo, además de tener ya encima el problema del descenso, al ser últimos en los cocientes.

Este H. Tribunal considera que es momento de buscar ejemplos de equipos que con presupuestos similares, hacen bien las cosas o al menos no hacen de manera frecuente estos desfiguros.

El podio

Más de estos

1 Es reconfortante ver partidos con nivel de Liguilla apenas en la Jornada 7 del campeonato y eso fue lo que pudimos presenciar los que vimos el Santos-Cruz Azul con el que cerró la séptima fecha del certamen. La primera mitad ciertamente fue discreta, con dos equipos que a pesar de las pocas llegadas trataron bien el balón, pero en la segunda mitad, cuando reventaron la media cancha, se vio un duelo de alto calibre y ejecutado por futbolistas de gran calidad que hicieron pensar que se había adelantado la Liguilla.

Pellízquenlos...

2 Chivas ganó tres partidos al hilo y ahí se incluye el duelo ante Necaxa, donde rompió la mala racha en su casa. Con cuatro goles fue suficiente para vacunar a Veracruz, Necaxa y Atlas, gracias en gran parte a que dejaron la portería en cero. Con algunos altibajos, pero el Rebaño entregó pasajes de buen futbol y solvencia defensiva cuando tuvo que meterse a defender su pírricas ventajas. Si esto es un espejismo, avísenle al pueblo chiva antes de que se haga ilusiones.

Lo dije

3 Una semana más transcurre y Monarcas se mantiene entre los mejores del campeonato, ahora cerciorándolo con el cuarto lugar del campeonato, por encima de plantillas como América, Toluca y Pumas. Roberto Hernández se sigue cotizando como técnico al armar un equipo con poco presupuesto, pero una idea de juego bien estructurada, un equipo armado con equilibrio, y futbolistas comprometidos con su timonel. Ahhh pedradón...

El rincón de la vergüenza

Cadáver

1 Apenas se juega la Jornada 7 y el Atlas ya ve como una utopía la Liguilla, además de dar gracias porque no hay descenso. Del equipo sólo se hablan cosas negativas y el único logro que tienen es romper la marca de minutos sin gol en torneos cortos, acercándose a la marca histórica de la Liga que también le pertenece a la institución. Por si no fuera suficiente, los Zorros generan más polémica al contratar un zaguero de 34 años en lugar de un delantero... mundo Atlas.

Lobo domesticado

2 Un viejo hit del finado Valentín Elizalde viene a colación por la triste campaña de los Lobos BUAP, un equipo al que el sistema de competencia permitió quedarse en la Primera División, pero que no tiene el talante para competir en este nivel. Los licántropos no pueden levantar en el certamen y sólo porque el Atlas se ha lucido no están en el último lugar. Lobos podría hacer historia al convertirse en el primer equipo de la Liga en descender dos veces seguidas.

Inexplicable

3 El mismo equipo que se quedó a dos juegos de ascender a la Primera División, tres meses después es el último lugar de la tabla general en el Ascenso MX. A Leones Negros les pasa de todo: uno de sus hombres de experiencia comete una mano infantil, un paraguayo que no dio el ancho con Tigres les mete un gol de antología y sus arietes no son capaces de empujar goles de rutina. Algo más que una sacudida requiere UdeG para levantar en un torneo donde para colmo, son últimos en la tabla de cocientes.

La figura

Camilo Sanvezzo

El atacante brasileño volvió a marcar un doblete y aunque hay quien dirá que fue ante Lobos BUAP, algo tan aburrido como bailar con las hermanas en una fiesta, lo cierto es que Camilo requería ya de una alegría de este tipo luego de todas las dificultades por las que ha pasado desde la lesión de ligamento cruzado que detuvo lo que parecía una meteórica carrera. Camilo Sanvezzo parece estar de regreso en un momento muy importante para los Gallos Blancos, que buscan despegar en el campeonato.

El villano

¿Qué pasó Rafa?

Si hubo algo en este torneo que hiciera renacer la ilusión de los rojinegros, fue sin duda la designación de Rafael Márquez como presidente deportivo para encargarse de todas las decisiones que atañen al equipo. Justo cuando se requiere más de su sapiencia, el zamorano sale con la contratación de un defensa de 34 años en el momento en que el Atlas suma 809 minutos sin hacer gol. ¿Será que Rafa ve algo que los demás no vemos?