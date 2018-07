Caso Juzgado

No es que quisiéramos decir que se los dijimos, pero sí, se los dijimos. Por estos rumbos jaliscienses la cosa no pinta nada bien y para muestra basta con voltear a ver la tabla de posiciones en apenas dos jornadas del Apertura 2018.

Resulta que tanto Chivas como Atlas no han conocido la victoria en este certamen, y desde ahora pintan para ser los fracasos del torneo, aunque esto no incomoda mucho a sus dirigentes. Total, no hay descenso y se pueden hacer experimentos.

El mal sabor de boca que dejó esta jornada para la Fiel fue que el conjunto rojinegro no tuvo contundencia en su visita al Azteca y con tres descuidos, incluyendo una novatada del arquero José Hernández, terminó por caer ante los “Piojo Boys” del América, situación que casi desquicia más a Gerardo “Loco” Espinoza, quien se ha desesperado por no obtener buenos resultados.

Por su parte, al Rebaño cuando no le llueve, le llovizna. Y no lo decimos en sentido figurado porque el tomentón que cayó el sábado por estos lares ocasionó que el juego ante Cruz Azul se jugara con más de 20 minutos de retraso y en una cancha que parecía alberca.

Para no hacer el cuento largo, el resultado fue el mismo. Los de Cardozo sumaron su segunda derrota consecutiva y parece que el equipo no tiene idea de lo que hace cuando salta al terreno de juego.

Este H. Tribunal les reitera los consejos de la semana anterior. Si es pasión que se les borre, porque las ilusiones se las lleva la lluvia.

EL PODIO

1.- Ya nos la sabemos

Para nadie resulta extraño que el conjunto de los Pumas comience a tambor batiente sus participaciones en los últimos torneos, aunque al final termine por desinflarse. Los del Pedregal asaltaron la tabla general al derrotar al Necaxa en un partido de lo más movidito de la jornada con ocho goles en el marcador. Por enésima ocasión, los felinos ya comienzan a ilusionar a los suyos y eso que ya no cuentan con “Nico” Castillo.

2.- Toman medidas

Acostumbrados a las decepciones, los seguidores del Cruz Azul vuelven a ilusionarse a temprana hora gracias al trabajo de Pedro Caixinha. Ahora la víctima fue Chivas, equipo al que ya le tomaron la medida tras haberle ganado en tres de las últimas cuatros veces que se han enfrentado. A los azules todo les ha salido bien, al grado de que Martín Cauteruccio mete goles y el “Cata” Domínguez luce en la defensa.

3.- Poder del Norte

Otro de los que acostumbra con sus buenos inicios es el conjunto de los Rayados de Monterrey. Con Diego Alonso en el banquillo, los norteños se mantienen invictos y con marca perfecta tras haber derrotado en esta ocasión al conjunto del León en la capital mundial del zapato. Quizá no juegan tan espectaculares como lo hacían en otros tiempos, pero la efectividad que tiene el conjunto de las rayas le da su lugar en este afamado podio.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Ni a charales llegan

Los Tiburones Rojos del Veracruz se han convertido en un auténtico cheque al portador para quienes quieren quedarse con tres puntos. El endeble equipo jarocho no ha metido ni las manos en este inicio de torneo, ya que se ubica en el último puesto de la tabla sin unidades sumadas, además de ser una de las peores defensas y no estar ni cerca de poder anotar un gol.

Huele a humo

Parece que los buenos tiempos en la Bella Airosa han pasado, ya que el conjunto del Pachuca quiere, pero no le alcanza para competir y ahora registra uno de los peores inicios de su historia. Con Pako Ayestarán en el banquillo, los Tuzos suman dos derrotas consecutivas y ni siquiera pueden presumir de ese juego “atractivo y completo” del que tanto pregonan los seguidores del estratega español.

No rugen

Ya se les está haciendo costumbre aparecer en estas instancias. Resulta que el conjunto del León es otro de los que ya no siente lo duro, sino lo tupido y eso que apenas va la Jornada 2. Los esmeraldas se vieron ampliamente superados por el Monterrey y lo triste de su caso es que desde el banquillo no llega la luz que ilumine su manera tan triste de jugar.

EL VILLANO

Se le acaba el crédito

Las oportunidades le han sobrado a este todavía joven zaguero, sin embargo, estas no han sido aprovechadas por el otrora flamante seleccionado nacional. En esta ocasión y en las demás anteriores, Marín lució con el punto endeble de la defensa de Chivas, falto de técnica, superado por arriba y a velocidad e incluso terminó en el suelo en el gol con el que su equipo sumó una nueva derrota.

LA FIGURA

Carlos González (Pumas)

El delantero paraguayo ha caído con el pie derecho en Ciudad Universitaria y actualmente es el goleador de los Pumas de la UNAM. En su último encuentro, González colaboró con la causa auriazul para anotar dos goles en la victoria de 5-3 de los felinos ante su ex equipo, el Necaxa. González se mostró como el posible reemplazo para suplir la ausencia de Nicolás Castillo al ser el líder de la ofensiva de los universitarios y de momento ha cumplido en ese rol.

LA FRASE

Para la posteridad

“Una de las cosas que Ricardo Pélaez no ha dejado claro es que queremos ser el más grande de México”.

Pedro Caixinha, DT del Cruz Azul, quien también cree que los elefantes vuelan.