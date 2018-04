Caso Juzgado

Al principio del torneo pocos le auguraban buenas cosas al Toluca. El hecho de contar con Sambueza, Quiñones y Ángel Reyna en un mismo vestidor, invitaba a pensar que los Diablos estarían más desorganizados que la vida nocturna del “Gullit” Peña, sin embargo estos tres angelitos han dado resultados y en esta jornada ya anotó Reyna, el único que faltaba por marcar en esta peculiar tercia.

Y no sólo anotó, sino que lo hizo a lo grande vacunando con un golazo al más campeón de Nuevo León (los Tigritos). Por si fuera poco, ese gol le sirvió al “chorizo power” para alargar a siete su seguidilla de triunfos, afianzándose así como líder general.

Acostumbrado a estar en las penumbras del infierno, Toluca hoy se ha encumbrado en lo más alto de la tabla. Todo es miel sobre hojuelas, sólo pedimos que lo que unió el Diablo, no lo separe el Ángel (Reyna).

EL PODIO

1.- Cima infernal

Al Toluca hay varias formas de conocerlo: en el mundo de la Liga MX podemos decirle “Diablos” o “Choriceros”. En el mundo de los memes se le conoce como el “Tolteca” o el “Desconocido”, pero en el mundo de la tabla general hay que referirse a ellos como “Señor líder”. Y es que esta semana los de Hernán Cristante impusieron un nuevo récord institucional al sumar siete triunfos al hilo. El cuadro escarlata va con todo para volver a ser eliminado en Semifinales, su fase favorita.

2.- Todo vuelve al cauce

Luego de darse la libertad de romper la quiniela la semana pasada tras perder contra el Atlas, Santos recompuso el rumbo esta jornada al desplumar a los Gallos Blancos. Con su 3-0 en la Comarca Lagunera, los de Siboldi se metieron a la Liguilla y ahora son el sublíder de la competencia. Todo marcha perfecto, ni quién quiera toparse con la maldición del “súper líder”.

3.- Catenaccio del Puerto

Quien piense que el catenaccio lo perfeccionaron los italianos no tiene idea de lo que dice. Es más, debería ver la repetición del juego entre Veracruz y Chivas para que se dé una idea de lo que es defender un gol con uñas y dientes, valiente en su casa o en el Omnilife (Akron no le iba a la tonada). Y es que luego de clavarle un gol al Rebaño a los 20 segundos, el Tiburón se olvidó de atacar y se encomendó a sus dos santos favoritos: Melitón Hernández y Benjamín Galindo Jr.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Levantamuertos

Lo que comenzó como baile terminó en vergüenza. Y no, no nos referimos a cualquier fiesta de XV en donde los chambelanes se hayan puesto contentos antes del vals o el baile sorpresa, sino al juego entre Xolos y Atlas. Los de Tijuana comenzaron el juego como si fueran aviones y trajeron como franela a la defensa del Atlas. Sin embargo, el conformismo y el exceso de confianza les costó perder una ventaja de dos goles. Vaya, fueron tan complacientes que hasta revivieron la carrera de Ángelo Henríquez.

¿Y todo para qué?

Al más puro estilo de algunos paisanos que olvidan el español apenas cruzan la frontera, Chivas se ha enfocado en el “American Dream” de la Concachampions, desdeñando así la Liga que hace menos de un año levantó jurándole que la visitaría más seguido. El Rebaño estaba a dos puntos de Liguilla y recibió a un Veracruz que no espantaba a nadie (sólo a Lobos), pero terminó por caer por la mínima diferencia y ahora espera que New York no deporte sus aspiraciones de ir al Mundial de Clubes.

Se acabó el cuento

De un torneo a otro, los de la BUAP pasaron de ser un cuento de hadas a convertirse en algo más feo que el alma de Donald Trump. Luego de correr sin reparo al técnico que los ascendió y caer ante Cruz Azul, son el principal candidato al descenso.

EL VILLANO

Con capitanes como el “Maza” Rodríguez para qué quieres enemigos, y es que el experimentado zaguero y besaescudos profesional de los Lobos BUAP, trajo una fiesta enorme en el juego contra Cruz Azul al causar un penal, descontar a su portero e irse expulsado al medio tiempo.

LA FIGURA

Ángel Reyna (Toluca)

El “Ángel Exterminador” comienza a ser redituable en el Toluca. Y no, no es broma ni chiste de mal gusto, pues en esta jornada él fue el artífice del triunfo escarlata al marcar su primer gol del certamen. Después de lo visto en su etapa con Chivas, quién diría que el capitalino iba a marcar un gol cuando no contabiliza los minutos necesarios para ajustar dos partidos. Misteriosos son los caminos del futbol.

LA FRASE

Para la posteridad

“Galindo no jugó por ser mi yerno, estuvo ahí por cómo juega...”

Matías Almeyda, DT de Chivas, dando una explicación no pedida...