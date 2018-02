Caso Juzgado

Ciertamente no gana, pero tampoco pierde. El mundo Almeyda es así: contra Pachuca merecieron ganar, pero debieron perder. Contra Pumas peor aún, merecieron ganar y debieron ganar, pero no fue así.

En ambos casos la condicionante fue una pena máxima de último minuto que no terminó en las redes. Contra los Tuzos pegó en el palo y se salvaron de caer una vez más en su estadio. Contra la UNAM el esférico terminó en las gradas y evitó que el Rebaño se llevara apenas su tercera victoria en CU en 14 años.

El funcionamiento del Guadalajara es bueno, los errores defensivos cada vez son menos y Chivas parece acercarse más a las victorias que a las derrotas.

Este H. Tribunal considera que para el Clásico Nacional la inercia del Rebaño puede darle para ganar un duelo trascendental no sólo en lo anímico, sino en la situación de la tabla de posiciones. Que así sea...

EL PODIO

1.- Colmillo afilado

Después de que le recetaran un sorpresivo 5-0 al Veracruz, cualquier directivo de los escualos hubiera estado en su derecho de pedir el antidoping para todos y cada uno de los jugadores licántropos. Y es que debido a su irregularidad, pocos —o casi nadie— habrían apostado por un resultado así en un juego entre dos equipos que buscan no descender. Sin embargo parece que Denisse de Kalafe ha tomado las riendas del cuadro poblano, pues en esta jornada se defendieron con uñas y dientes, valientes en su casa y en cualquier lugar.

2.- Santo al cielo

Lo de Santos y Pedro Caixinha es como aquella canción de los Tigres del Norte: “Cuestión Olvidada”. Y es que esta semana los de La Comarca no tuvieron consideración alguna por su ex técnico y también pasaron a cobrar ese cheque al portador en que se ha convertido el Cruz Azul. Semana redonda para unos “Guerreros” que acechan el liderato tambaleante del América y que además cuentan con Djaniny Tavares, quien volvió a anotar y ahora está más a la alza que la gasolina.

3.- A costa del hermano

En un duelo directo por ver a qué camiseta le caben más patrocinadores, Pachuca venció a su hermanito el León. Para acabarla de tostar, lo hicieron de una de las maneras más dolorosas: con gol de Keisuke Honda al 92’. Para disipar cualquier rumor o mal pensamiento acerca de la multipropiedad, el tuzo dejó chiflando a “La Fieeeeeeeera” y se metió a los puestos de Liguilla.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Desesperante

Resumamos en frases populares la jornada de Chivas en Ciudad Universitaria: “El que nace para maceta no pasa del corredor”. “Dios le da pan al chimuelo”. “El que por su gusto es buey hasta la coyunta lame” y así podemos seguir todo el día, pero entrando en materia, ¿a poco no es desesperante la falta de triunfo de Chivas? Y es que bueno, en esta ocasión Oswaldo Alanís falló el penalti de la victoria al minuto 89. Quizá este es un plan macabro para resurgir en el Clásico Nacional. O quizá no.

Coladeras

Justo cuando mejor jugaban en el torneo, Veracruz permitió que Lobos BUAP le pusiera una trapeada que seguro le seguirá doliendo a las siguientes tres generaciones de jarochos, que posiblemente crezcan sin tener futbol de primera, pues los Tiburones dejaron ir la oportunidad de ponerse a sólo cinco puntos de una posible salvación (Atlas) en la tabla porcentual. Lo que es más escandaloso es que esta manita de goles fue obra de cinco jugadores distintos. De haber durado 30 minutos más el juego, a Veracruz le hubiera anotado hasta el utilero.

Hay muertos peores

En Atlas el debate es fuerte: ¿a quién mandarle flores? Si a Lobos por hacerles el favor en la tabla porcentual o a Veracruz simplemente por existir. Y es que si no fuera por los Tiburones Rojos, los Zorros estarían a nada de concretar el cuarto descenso de su historia. Gracias a la derrota escuala, los Zorros mantuvieron su distancia de ocho puntos sobre el sotanero porcentual, pero lo verdaderamente preocupante es que los rojinegros poco hacen para mejorar su situación.

EL VILLANO

Pero habla bonito...

Lo de Pedro Caixinha y Cruz Azul es una historia repetida, y como todas las historias que son así, con el tiempo se vuelven muy malos argumentos. Tomás Boy llegó con el envión del gran trabajo realizado con el Atlas y Paco Jémez llegó con... con... una buena recomendación. El caso es que la Nación Azul se hizo muchas ilusiones y en ambos casos el desenlace fue el mismo: puro dolor. Con Caixinha no parece haber diferencia...

LA FIGURA

Djaniny Tavares

En Coapa se han de estar frotando las manos imaginando cómo se verá Djaniny Tavares con la camiseta del “Ame”, y es que después de la campaña que está teniendo el africano, es inevitable pensar que las Águilas echarán mano una vez más de su filial no oficial, el Santos Laguna. El oriundo de Cabo Verde anotó esta jornada su gol número 11 del campeonato. Además, en su infinita bondad, Tavares le regaló su camiseta a un niño al que accidentalmente le dio un balonazo.

LA FRASE

Para la posteridad

“A mí me da mucha pena mirar gente joven que todavía no estaba en este mundo cuando ganamos el último título de Liga”.

Pedro Caixinha, luego de voltear a las tribunas del Azul.