Carlos Ortiz, entre el éxito y la soledad

El camino al éxito puede venir acompañado de momentos difíciles y soledad, y eso lo sabe perfectamente el golfista Carlos Ortiz.

El último año de su carrera profesional ha estado lleno de contrastes, pues a pesar de que logró su primer triunfo en el PGA Tour y representó a México en los Juegos Olímpicos, el golfista jalisciense también ha tenido que lidiar con la depresión de estar alejado de su país, familia y amigos.

Aunado a esto, Ortiz también ha realizado cambios importantes en su equipo de trabajo, los cuales significaron todo un reto para él debido a que lo llevaron a separarse de personas que habían sido cercanas en el pasado.

—¿Qué has aprendido este último año?

Que la interacción social es muy importante, y más cuando estamos bajo tanta presión y con tanto viaje, luego uno sin querer se empieza a deprimir si no hay un balance en esa parte. Este año yo me sentí mucho más triste, con menos energía y me di cuenta ya tarde de que me hacía falta regresar con mi familia y amigos para agarrar esa energía que no es física, pero sí es emocional.

—¿Valoraste más la interacción con tus seres queridos?

Sí, y apenas lo estoy descubriendo en mi carrera: la interacción social es igual de importante que hacer ejercicio y descansar, debes tener una vida social y familiar que te dé esa energía para poder seguir adelante.

—Como golfista de élite, ¿qué tan importante para ti es sentirte respaldado por tu familia?

Yo creo que para todas las personas es importante saber que contamos con nuestra familia. Aquí en Guadalajara me siento como en casa y sería difícil no estar contento aquí, con este clima y con un campo como el que tenemos.

—Recientemente cambiaste de caddie después de muchos años, ¿cómo ha sido este cambio en tu equipo?

Fue muy duro, sobre todo porque era un amigo muy cercano, pero fue para bien, creo que cada quien tiene que ir por su rumbo, diferentes caminos y hay que adaptarse, eso es parte del trabajo y de cómo cada quien va creciendo como deportista.

—Más allá de las personas, ¿qué otra cosa extrañaste de México?

Obviamente la comida, la comida mexicana es espectacular y es algo de lo que más extraño. También la familia, la vida social, la verdad es que aquí la gente es mucho más amable, te hacen sentir más en casa, en Estados Unidos es difícil encontrar eso. Y esa parte es muy importante para cargar energía y agarrar esa parte latina que tanto nos hace destacar en nuestro deporte.

—En cuanto a lo deportivo, ya estamos cerca de que se cumpla un año de tu triunfo en PGA. A la distancia, ¿cómo recuerdas ese día?

Es un día muy especial para mí, algo para lo que había trabajado toda mi vida, siempre soñé con ganar en PGA, y ese fue el día en que mi sueño se hizo realidad, así que todavía lo tengo muy presente y sé que no será el último triunfo.

—¿Qué pasaba por tu mente que te hizo llegar a las lágrimas?

El esfuerzo que realizamos para llegar ahí. No fue el trabajo nada más de uno, dos o tres años, sino de 15 o 20 años, y no es sólo mío sino de mucha gente y de mi familia. La verdad es que es muy difícil contener la emoción; cuando trabajas tan fuerte por algo y por fin lo logras se te vienen muchas emociones.

—¿Qué destacas de tu experiencia en Tokio 2020?

Para nosotros era un torneo más, así lo sentía yo, pero una vez que llegas ahí te das cuenta que es totalmente diferente, porque el golf es un deporte muy individual y aquí realmente sientes que estás jugando por un país, entonces cambia totalmente el sentimiento que hace mucho no sentía, porque hace mucho que no representaba a mi país y la verdad que es algo increíble y es algo que voy a tomar en cuenta para los siguientes Juegos Olímpicos.

Amigo de “Canelo” y Sergio Pérez

Carlos Ortiz se reconoce como un apasionado de los deportes, y esto lo ha llevado a forjar amistades con figuras de la talla de Saúl “Canelo” Álvarez, pugilista que está en constante comunicación con Ortiz debido a que ambos comparten el gusto por el golf.

Además, Carlos también es un fan confeso del piloto Sergio “Checo” Pérez, de quien está orgulloso por lo que ha logrado en la Fórmula Uno.

“Creo que nos entendemos, sabemos del sacrificio y la vida que llevamos. Con ‘Checo’ me ha tocado convivir en los últimos años y creo que compartimos muchas rutinas y la forma en que vivimos con nuestras familias. La verdad es que lo sigo mucho, lo admiro. Es padre poder conocerlo y saber todo lo que ha hecho y los resultados que ha logrado. Igualmente él me escribe, sé que me sigue y eso es padre.

“Pasa igual con ‘Canelo’, últimamente está muy metido en el golf, me encanta verlo pelear y tiene una garra impresionante, es algo que se tiene que admirar y aprender. Está picado con el golf, me manda mensajes y eso es padre: tener gente a la que admiras echándote porras”, finalizó Ortiz.

Carlos Ortiz se ubica al momento en la posición 71 del certamen. AFP/S. Greenwood

Flojo inicio de temporada

Concluyó la primera ronda del Sanderson Farm Championship en el Club de Golf de Jackson, en Missouri, en el cual el mexicano Carlos Ortiz dio por iniciada su temporada 2021-2022 en el PGA Tour.

Sin embargo, el inicio del tapatío no fue el deseado firmando una primera ronda por uno abajo de par, 71 golpes, en el cual estuvo muy inconsistente registrando tres buenos birdies para iniciar el día, pero estos los siguió con un costoso bogey y doble-bogey y en cuestión de minutos volver a donde había comenzado el día. Una vez pasada la mala racha, “Charly” pudo estabilizar mejor su ronda con tres birdies y dos bogeys y de esta manera colocarse empatado en el lugar 71 en la clasificación con -1.

En lo más alto del tablero se encuentra el estadounidense Sahith Theegala, quien tuvo una jornada perfecta de ocho birdies, sin equivocaciones, para tomar el liderato con una ronda de 64 golpes, ocho abajo de par. El novato de la PGA Tour cuenta con la mínima ventaja sobre sus compatriotas Nick Watney y Harold Varner III, quienes se encuentran en -7 golpes.

Especial/Sofía Castiello

