Carla Salcedo, la jugadora mexicana que milita en el West Ham

En el West Ham de la Premier League, curiosamente no sólo milita el mexicano Javier "Chicharito" Hernández, pues el conjunto de los Hammers cuenta con una futbolista mexicana más, se trata de Carla Salcedo.

Salcedo de 24 años de edad, llegó en septiembre pasado al conjunto del West Ham para poder cumplir con el sueño europeo tanto de jugar profesionalmente como estudiar su maestría en Londres.

Salcedo afirmó que "Después de dos semanas que firmé (contrato con el West Ham), me ayudaron a que me presentaran a 'Chicharito' y pude platicar con él. Me dio consejos de cómo adaptarme y creo que eso fue lo que más me impulsó".

AO