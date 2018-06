Cardozo tiene números en contra en arribo a Chivas

El Guadalajara apuesta a un técnico que algo bueno debe tener, que ellos ven de manera clara porque los números no están acorde a lo que necesita un equipo que no ha calificado en el último año futbolístico. José Saturnino Cardozo tiene un mal récord, que en sus últimos tres apariciones, no ha completado sus procesos.



Con el Veracruz en el Apertura 2017 llegó en la jornada 11 y en la última, la 17, se despidió. Únicamente duró ocho encuentros dirigiendo y no le interesó continuar para el próximo torneo.



En el Clausura 2017 dirigió al Puebla, entró en la jornada cinco, al terminar en la fecha 17 se despidió y no renovó. En Apertura 2016 inició el campeonato con Chiapas, pero en la jornada nueve, dio un paso al costado.



El "Diablo" mayor tiene un dato muy importante que es negativo, porque de sus últimos 50 partidos que ha dirigido, ha perdido 25, empatado 13 y ganado apenas 12 cotejos. Chivas en el último año futbolístico sufrió mucho para ganar, sobre todo en casa.





Los partidos de Cardozo con cinco equipos anteriores:

Equipo Dirigidos

Toluca 118

Querétaro 25

Puebla 13

Chiapas 9

Veracruz 8

LS