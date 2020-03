Capitán "suavecito"

Lejos quedaron las épocas de la pleitesía del Atlas sobre los argentinos, los cuales regularmente se desempeñaban como defensas y sobre todo portaban el gafete de capitán.

Jugadores como Eduardo Berizzo, Pablo Hernán Lavallén, Diego Coca, Darío Franco, Fabricio Fuentes, Leandro Cufré o Bruno Marioni se extrañan; su liderazgo era evidente y hoy en día los Zorros no tienen jugadores de estas características.

Un capitán de un equipo de futbol es el ejemplo a seguir, es quien muestra serenidad, compromiso, responsabilidad; es el líder dentro y fuera de la cancha, que celebra los triunfos, pero da la cara en las derrotas. Es la voz del equipo hacia el árbitro y el vínculo de jugadores con el entrenador. Hoy en día, Hugo Martín Nervo es quien porta el gafete para los Zorros y tomando en cuenta estas características, ha dejado mucho qué desear.

El zaguero central fue elegido por sus compañeros y por el entonces entrenador Leandro Cufré, esto en herencia a lo que dejó Osvaldo Martínez antes de partir al Puebla. Sin embargo, sus números y actitud dentro y fuera de la cancha, tanto para los compañeros, como para la afición y medios de comunicación, el argentino ha generado dudas, sobre todo ante la adversidad.

Si bien Atlas tiene seis puntos únicamente en el Clausura 2020 y está en el penúltimo lugar de la clasificación general, no se le puede culpar a Hugo Martín Nervo de esta crisis. Aún así, no existen explicaciones por parte del capitán hacia la Fiel que tantas respuestas solicita ante un sinfín de preguntas que tienen.

Hugo Nervo ha vestido la camiseta rojinegra en 26 ocasiones para un total de dos mil 337 minutos, esto desde el Apertura 2019, lo han amonestado en cinco oportunidades y ha visto la tarjeta roja una vez; no ha marcado goles, mucho menos registra asistencias. Sin embargo, desde que tomó el gafete de capitán para este Clausura 2020 el argentino tiene los ocho partidos completos, 720 minutos, lo amonestaron ante Santos, pero no ha sido expulsado, ha cometido errores que van directo al marcador, y por ende, a las derrotas.

EXPEDIENTE

Nervo y sus números en Atlas

Juegos jugados: 26

Goles: 0

Asistencias: 0

Amonestaciones: 5

Expulsiones: 1

Minutos: 2,337

LEGADO

Capitanes rojinegros de antaño

Leandro Cufré

Rodrigo Millar

Omar Bravo

Gerardo Espinoza

Fabricio Fuentes

Juan Carlos Medina

Juan Pablo Rodríguez

Bruno Marioni

Carlos María Morales

Pablo Lavallén

Eduardo Berizzo

Darío Franco

Los rojinegros no se sienten víctimas

Que no ha quedado a deber

Martín Nervo sabe de la responsabilidad que conlleva el ser el capitán del equipo, el líder dentro y fuera de la cancha; sus números como portador de gafete son pobres, sin embargo, el argentino dice que hasta la fecha no ha quedado a deber, ya que son varios los responsables y no solamente él.

“Creo que capitán y líder uno nace y obviamente no soy yo el único líder del grupo, somos varios liderando este grupo de trabajo y obviamente no estoy contento por la situación, pero esto es un equipo, no estoy solo, no juego solo, los responsables somos todos. Obviamente siempre seré el primero en dar la cara porque soy el capitán del equipo, pero quedar a deber, me parece demasiado. No estoy contento con la situación, pero sí que soy junto con Camilo y los demás, de los primeros en dar la cara e intentar que el grupo esté lo mejor posible”.

DEJARON HUELLA RECIENTE

OSVALDO MARTÍNEZ

41 partidos disputados

22 juegos como capitán

9 goles

7 asistencias

RAFAEL MÁRQUEZ

58 partidos disputados

47 juegos como capitán

1 gol

3 asistencias

ÓSCAR USTARI

45 partidos disputados

6 juegos como capitán

59 goles recibidos

10 partidos sin recibir gol

