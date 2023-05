Este miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa previa a la pelea del tapatío ante John Ryder, y fue ahí donde el "Canelo" confesó su sentir previo a esta contienda.

"Obviamente es una gran responsabilidad para mí, el venir y darles la mejor pelea, el mejor espectáculo a la gente que me vio crecer desde un inicio. Vengo con emoción, pero con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo, con muchas ganas de poderles brindar lo mejor a mi gente y pues yo me voy a subir a hacer lo mío que es pelear, nací para esto y eso se me da natural. Lo demás pues estamos preparándole algo muy especial a la gente", comentó.

Luego de esta conferencia, el próximo viernes se llevará a cabo el pesaje de ambos pugilistas dentro del Teatro Degollado.

Será este sábado a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro del país, cuando arranquen las actividades previas a la pelea de "Canelo" dentro de la cancha del Estadio Akron.

