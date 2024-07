Este próximo domingo, se disputará la gran final de la Copa Jalisco, el torneo de fútbol amateur impulsado por el Gobierno de Jalisco a través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), evento que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, y donde se espera un “lleno total”.

La final femenil será jugada entre los equipos de las municipalidades de El Salto y Tomatlán, mientras que en la final varonil se enfrentarán los equipos de Ameca contra Ixtlahuacán de los Membrillos.

De acuerdo con el titular del CODE Jalisco, Luis Fernando Ortega, se ha observado un gran interés entre las y los asistentes , y que de acuerdo con las entregas que se han hecho de boletos para el ingreso a la final, se espera que la final se juegue con estadio lleno.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, de no tener boletos, no acudan al estadio , pues en primer lugar, solo se permitirá el ingreso a personas con ticket de entrada previamente entregado por el CODE, y en segundo lugar, se establecerá un fuerte operativo en las inmediaciones del Jalisco contra alguna posible reventa, a fin de que no se lucre con este evento, cuya finalidad es impulsar a los talentos amateurs en el fútbol.

El titular del CODE, informó que la final será acompañada por una verbena, que comenzará a las 8:00 de la mañana, la cual incluirá juegos mecánicos que podrán disfrutar las familias asistentes, para comenzar a las 9:30 con la final femenil.

Al concluir este partido, señaló, se llevará a cabo un concierto amenizado por el cantautor, Pancho Barraza.

Al terminar dicho concierto, será entonces que se procederá a jugar la final varonil, procediendo a la premiación hacia las 14:00 horas.

Recordó que los equipos ganadores serán acreedores a un viaje todo pagado a Buenos Aires, Argentina, una de las ciudades cuna de grandes futbolistas reconocidos a nivel internacional.

Ahí, las y los ganadores tendrán la oportunidad de vivir una experiencia con el Club Atlético Boca Juniors.

Los subcampeones por su parte viajarán a Medellín, Colombia, “para vivir lo propio con los clubes locales, el Atlético Nacional y Deportivo Independiente”.

Las personas todavía pueden acudir por boletos a cualquiera de las sedes, hasta que estos se agoten. Los boletos son entregados de forma gratuita, y solo se puede dar un máximo de seis tickets por persona.

Las sedes para acudir por boletos son:

La puerta 9 del Estadio Jalisco, de 9:00 a 16:00 horas

Tienda Sporelli, de las 10:00 a las 17:00 horas

Code Alcalde (caseta), de las 9:00 a las 15:00 horas

Las cifras de la Copa Jalisco:

178 equipos participantes

3 mil 382 jugadoras y jugadores

356 entrenadores

122 unidades deportivas activas

450 personas asistentes por partido en promedio

258 mil personas asistentes a las unidades deportivas durante el torneo

