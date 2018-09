Canelo VS GGG: última conferencia de prensa

En espera de imponerse y sin importar lo que digan sus detractores, el boxeador jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez dejó en claro que el desempate con Gennady Golovkin marcará un punto final en la primera parte de su carrera.

“Los que no creen nunca van a creer y no me preocupo por ellos, si creen o no creen o me ponen en el lugar que me tienen que poner, sé en qué lugar estoy y a dónde quiero ir y eso es lo más importante”, dijo.

Previo a la última conferencia de prensa de la pelea que estelarizarán el sábado, “Canelo” reconoció que el pleito ante el kazajo será importante y reiteró su posición respecto de los que no creen en él.

“Lo que sí, es que es muy importante esta pelea para seguir con mi historia, creo que después de esta pelea viene una segunda parte de mi carrera, no me preocupo por lo que diga la gente o la negatividad, sé donde estoy, a dónde quiero llegar”.

Las declaraciones de ambos lados han sido una constante rumbo a este desempate y aunque reconoció que abajo del ring lo pueden sacar de sus casillas, aseguró que sobre el mismo ejecutará su plan sin distracciones.

“A toda acción hay una reacción, llega el momento en que se cansa uno y es normal, cuando me suba el ring voy a hacer lo que tenemos planeado hacer y eso no me va a afectar en lo absoluto”.

Finalmente, espera que el campeón medio del Consejo Mundial (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) llegue en su mejor forma a este combate “para que no haya excusas”, seguro de que podrá vencerlo el sábado en la T-Mobile Arena.

Golovkin, por su parte, dijo que está listo para disputar 12 rounds y que dará una gran pelea a los aficionados, agradecido con los mexicanos que estarán de su lado el fin de semana.

Y aunque reconoció que perder está entre las posibilidades, como en cualquier pelea, y que también pudiera haber una trilogía, solo quiere que la pelea de desempate quede en la memoria de la afición.

“Solo quiero que en 20 años la afición recuerde esta como una gran pelea”, concluyó el campeón mediano, quien de ganar impondría un récord con 21 defensas del cetro de la AMB.

Leyendas ven a “Canelo” como favorito

Legendarios pugilistas mexicanos esperan que Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin ofrezcan una mejor pelea que la del año pasado, con el tapatío como claro favorito para salir con el brazo en alto.

Gennady Golovkin defenderá los títulos CMB y AMB de peso mediano ante el “Canelo”. AFP / E. Miller

“Canelo” y “GGG” evaden el cara a cara

Sin el acostumbrado cara a cara entre los protagonistas, los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin cumplieron con la última rueda de prensa rumbo a su esperado desempate.

Ambos pugilistas se vieron las caras en el Teatro KA del MGM Grand Hotel, pero nunca estuvieron frente a frente, lo que se espera que hagan mañana en la ceremonia de pesaje.

Como lo ha manifestado en las últimas semanas, el pugilista tapatío se declaró feliz de que la batalla esté cerca, seguro que desde el primer round buscará el nocaut, “ese es mi objetivo y para eso me preparé”, por una victoria que dedicará a México.

“Estoy listo, me preparé muy bien, el 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina, nunca me ha gustado hablar y el sábado sólo voy a hacer mi trabajo y conseguir una victoria que es para todo México”, comentó el “Canelo”.

Golovkin, quien pondrá en juego sus títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dijo que “nunca me ha gustado hablar antes de la pelea, él está listo y yo estoy listo; es la pelea más grande para ambos y es una fecha muy importante para mucha gente y sobre todo para los mexicanos”.

Abel Sánchez, entrenador de “GGG” y quien ha calentado la pelea con sus declaraciones, lanzó una más al asegurar que su pupilo es el campeón unificado y para destronarlo “tendrán que pelearle, espero que sea una buena pelea y den la pelea que prometieron”.

Eddy Reynoso, entrenador principal del “Canelo”, comentó que “lo único que este equipo hará el sábado es hablar arriba del ring”, mientras que el mánager del tapatío, José “Chepo” Reynoso, espera que cuando se hable de peleas históricas “se recuerde la Golovkin-‘Canelo’ segunda versión”.

En la conferencia se confirmó que el boletaje para la pelea está agotado.