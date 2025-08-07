Trump exigió la renuncia del CEO de Intel por esta razón

Las acciones de Intel registraban una caída superior al 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado este jueves, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, exigiera públicamente la renuncia del director ejecutivo de la compañía.

A través de una publicación en la red social Truth Social, Trump arremetió contra Lip-Bu Tan, CEO de Intel, afirmando:

"El CEO de Intel está altamente CONFLICTUADO y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención!".

La declaración de Trump se produjo tras una carta enviada por el senador republicano Tom Cotton al presidente de Intel, Frank Yeary, en la que expresaba preocupaciones sobre los supuestos lazos del CEO con empresas chinas del sector tecnológico vinculadas tanto al Partido Comunista como al Ejército Popular de Liberación de China.

En la misiva, Cotton destacó el pasado de Tan como presidente de Cadence Design Systems, compañía que admitió en julio haber suministrado tecnología a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, en aparente violación de las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

Cotton señaló además que Lip-Bu Tan —quien asumió el cargo de CEO de Intel en marzo de 2025— mantiene control o participación en numerosas empresas chinas de alta tecnología. Según el senador, al menos ocho de estas firmas tendrían conexiones directas con el aparato militar chino.

El creciente escrutinio político y las acusaciones de conflicto de intereses están afectando notablemente la confianza de los inversores, lo que se ha traducido en una fuerte presión sobre las acciones de Intel antes del inicio de la sesión bursátil.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

