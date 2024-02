Canelo Álvarez sueña con que su hijo siga los pasos de este deportista

Saúl "Canelo" Álvarez, el renombrado boxeador mexicano, continúa dejando una huella imborrable en el mundo del deporte. Reconocido como uno de los mejores libra por libra del boxeo mundial, Álvarez ha forjado una carrera impresionante dentro del cuadrilátero.

Recientemente, durante una entrevista, el campeón mexicano compartió sus aspiraciones para el futuro, expresando su deseo de que sus hijos sigan sus pasos en el mundo del deporte. "Me gustaría que mi hija fuera golfista, mi hija la chiquita. A mi hijo también le he diho, pero no, el me gustaría que fuera piloto de la Fórmula 1", reveló Saúl Álvarez.

Te puede interesar: Chivas partiría en desventaja contra América en serie de Concachampions

A pesar de sus deseos que su pequeño siga los pasos del piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, Álvarez también mencionó que su hijo expresó su interés en seguir el camino del boxeo. "Le dije que sí quería ser piloto de F1, pero me dijo que no; que él quiere ser peleador. Pero ya le dije que en dos años le voy a poner un sparring, y ya que reciba el primer golpe que me diga si quiere continuar siendo boxeador", agregó.

"Canelo" Álvarez anunció oficialmente que su próxima pelea está programada para el 4 de mayo. Aunque la fecha está fijada, el boxeador mantuvo en secreto quién será su próximo oponente.