Canelo Álvarez confiesa qué profesión NO desea para su hijo

A Saúl "Canelo" Álvarez le gustaría que su hijo no decida ser boxeador profesional, sin embargo, el pequeño de sólo cuatro años no para de mencionar que le gustaría entrar a esta disciplina.

En una entravista con Christian Martinoli y Luis García, el pugilista expresó que el boxeo es un deporte muy complicado, además de lo dura y riesgosa que puede ser esta disciplina.

Esto expresó Canelo cuando fue cuestionado sobre si le gustaría que su hijo fuera boxeador: "La verdad que no, el boxeo es muy difícil, es muy difícil llegar, no es imposible, pero al final de cuentas ellos tienen la decisión y uno como padre lo único que puede hacer es apoyarlo. Pero también si no veo que tiene talento, si no veo que tiene disciplina o las ganas para ser campeón mundial o ser algo en el boxeo se lo voy a decir".

Por otro lado, también habló sobre su hija, Emily Cinnamon, quien se ha convertido en una atleta altamente competitiva en la equitación: "Me encantaría que estuviera en los Juegos Olímpicos. Tiene mucho potencial y es muy disciplinada. Todos los torneos está ahí practicando, montanto y quiere a ir a todos los torneos todos los fines de semana. La disciplina es la base y además tiene mucho talento".

SV