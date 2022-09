Aunque los duelos pactados para septiembre y noviembre son entre Saúl "Canelo" Álvarez vs Gennady Golovkin y Gilberto "Zurdo" Ramírez vs Dmitry Bivol respectivamente, la gente ya se saborea un probable combate entre los dos boxeadores mexicanos.

Al respecto de la posibilidad, Saúl Álvarez lo tiene claro. Si gana Bivol, buscará la revancha ante el pugilista ruso, pero si el "Zurdo" resulta vencedor, no peleará ante el mexicano, a quien incluso dijo apoyar.

"No. Si el ‘Zurdo’ gana, no quiero pelear con mexicanos. Pienso que el ‘Zurdo’ tiene muchas chances de ganar. Quiero que gane. Si gana yo quiero la revancha con (Dmitry) Bivol. No lo sé", expresó el "Canelo".

Por su parte, el "Zurdo" Ramírez no se achica y aunque primero se enfoca en el combate ante Dmitry Bivol, no descarta una pelea ante el tapatío y multicampeón, "Canelo" Álvarez.

"Bueno, no sé realmente lo que está pensando, ni su equipo. Pero la gente quisiera ver esa pelea y tal vez suceda, o tal vez no, ya veremos. Ahorita sólo me enfoco en la pelea por el título y después quiero pelear contra más gente (ganadora) y eso es todo lo que importa en este momento", dijo el "Zurdo".

Canelo se enfoca en Golovkin

Saúl Álvarez volverá a subirse al ring en unas semanas para enfrentar su tercer duelo ante Gennady Golovkin, con quien confesó que el tema se ha vuelto personal.

"Ha hablado mucho de mí, desde la segunda pelea habla mucho de mí. Se ha convertido en algo personal, se ha metido conmigo, con mi familia y lo ha hecho personal", lanzó "Canelo".

