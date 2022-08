La derrota ante Dmitry Bivol sigue calando hondo en el orgullo de Saúl "Canelo" Álvarez y es más evidente después de sus declaraciones para TUDN donde el pugilista tapatío aseguró que el ruso no es mejor que él y que la derrota se debió a otros motivos.

Bivol no me ganó porque sea mejor que yo

El "Canelo" apuntó hacia otra parte cuando fue cuestionado sobre la derrota ante el peleador ruso, a unas semanas de que se enfrente en su tercer combate ante Gennady Golovkin, pero aseguró que de todo se aprende.

"No falló nada, siempre he dicho que si me ganan es por que son mejores que yo, pero la verdad es que Bivol no me ganó porque sea mejor que yo, simplemente se me acabó el aire, por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente. Me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo", dijo el boxeador tapatío.

Saúl Álvarez reconoció que aún le duele el haber perdido por segunda vez en su carrera, pero señaló que como hombre que es, debe aceptarlo.

"En este deporte se gana y se pierde, estoy entusiasmado de regresar, obviamente (la derrota) me dolió al principio, uno no está preparado para perder, sigue doliendo pero son cosas que pasan, así como cuando ganamos festejamos, cuando perdemos como hombres hay que aceptarlo, tuvo que pasar y a seguir adelante", agregó el "Canelo".

El próximo 17 de septiembre el "Canelo" tendrá la oportunidad de sacarse la espinita de esa derrota cuando se enfrente al peleador con el que quizá ostenta su mayor rivalidad, Gennady Golovkin, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

JL