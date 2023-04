Canelo Álvarez lanza "dardo" contra deportistas mexicanos sin mentalidad

Saúl "Canelo" Álvarez fue invitado por Javier "Chicharito" Hernández a su programa de Twitch "El Olimpo". En él, el pugilista señaló que "Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí".

"Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que (con) puro talento puedes llegar", afirmó Álvarez. "Quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá".

El Canelo profundizó aún más en el tema de la mentalidad, argumentando que "Si estás bien físicamente, pero mentalmente mal a la cancha o pelear, pues no haces nada".

Álvarez tendrá su próxima pelea el 6 de mayo de 2023, cuando se mida ante John Ryder en Guadalajara, Jalisco. Esta será la primera vez que el pugilista azteca pelee en México desde 2011.

Actualmente el mexicano es campeón absoluto de los Pesos Supermedianos, contando con títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

AV