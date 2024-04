Las críticas hacia "Canelo" Álvarez persisten, y ahora el exboxeador Juan Manuel Márquez ha planteado una controvertida solicitud al Consejo Mundial de Boxeo en caso de que el boxeador de Guadalajara siga rehusándose a pelear contra David Benavidez.

"Si hay un retador oficial el reglamento lo tiene que llamar a pelear con su retador oficial, si no es así, cinturón vacante", afirmó ‘Dinamita’ Márquez en ProBox TV.

Canelo peleará este 4 de mayo ante Jaime Munguía, aunque parecía que el rival indicado era David Benavidez, quien había ganado ser el retador oficial tras su victoria en noviembre pasado.

Ahora será hasta después de que ambos cumplan con sus respectivas peleas cuando se conozca la postura del CMB respecto al título supermeadiano que posee el Canelo.

"Cualquier organismo tiene su reglamento, entonces el peleador, en este caso el campeón que es Canelo, tiene que acatar el reglamento", expresó.

En las más recientes entrevistas, Saúl Álvarez ha señalado que enfrentar a Benavidez no le ofrece algún beneficio deportivo y por ello no lo tiene considerado entre sus próximos rivales, sin embargo, Dinamita Márquez afirma que no tiene la autoridad para mandarse sólo en el boxeo.

"Siempre he dicho que hay reglamentos en los organismos, que se tienen que llevar a cabo, entonces Canelo Álvarez no puede hacer lo que quiera", indicó.

