Ante la negativa de Saúl Álvarez de querer pelear contra David Benavidez, el “Canelo” dio a conocer que habría alguna posibilidad de enfrentarse más adelante, sin embargo, no dio fecha.

“Claro, quizá pueda suceder en el futuro, ¿por qué no?”, respondió el "Canelo" en entrevista para el canal de youtube 810WHB, donde al mismo tiempo se dio oportunidad de tachar de hablador a Benavidez.

“Habla mucho, esa no es la manera de hacer las peleas, pero no hago mucho caso. Sólo vean su carrera y vean mi carrera, así que no pongo mucha atención en ese tipo de cosas”, añadió el mexicano.

Por otro, el oriundo de Juanacatlán, Jalisco, dio a conocer que la empresa Premier Boxing Champions fue quien le designó a Jermell Charlo como su próximo rival para el mes de septiembre.

“La verdad nunca pensé en ello. Solamente ellos me dijeron que el otro Charlo (Jermall) no estaba listo, y que ellos tenían al otro Charlo (Jermell) y dije que estaba bien, no me importa”.

Aunque ya se encuentra entrenando, será la siguiente semana cuando comience con la parte más estricta de su campamento de cara a la cita del 30 septiembre.

Cabe recordar que fue el ex campeón de boxeo Tim Bradley, quien dio a conocer que Saúl ya tendría agendada sus próximas 3 peleas, una de ellas en septiembre con Jermell Charlo, y las otras dos en el año 2024, una contra Jermall Charlo y una más contra Errol Spence, por lo que todo parece indicar que la contienda entre el “Canelo” y Benavidez sería hasta el año 2025.

IO