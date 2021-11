La carrera del boxeador jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez cada vez es más exitosa. Tan sólo en su última pelea sobre el ring, cuando derrotó al británico Billy Joe Saunders, "Canelo" se llevó a casa el cinturón de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) sino que además se ganó alrededor de 35 millones de dólares.

Sin embargo, este sábado 6 de noviembre, "Canelo" busca convertirse en el primer campeón indiscutible de los pesos supermedianos en la historia del boxeo.

El boxeador mexicano se medirá en ring del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ante el peleador estadounidense "Caleb" Plant.

¿Cuánto ganará "Canelo" Álvarez?

Para la pelea de esta noche, "Canelo" se embolsará 40 millones de dólares garantizados, mientras que Plant cobrará 10.

A estas cantidades se le sumarán los ingresos por el Pago por evento (PPV), por lo que según reportes de distintos medios especializados, el boxeador mexicano se llevará un estimado de 140 millones de dólares, esto quiere decir ¡cuatro veces más que su última pelea!

¿Quién es "Caleb" Plant?

El martes pasado, Caleb Plant señaló que el combate entre Saúl "Canelo" Álvarez se hará realidad su sueño de que nació para pelear con el mexicano y le ganará, aunque lo cierto es que para los fanáticos no es el favorito.

"Nací para protagonizar el combate que voy a tener el sábado frente a 'Canelo' Álvarez", expresó Caleb Plant, de 29 años". Y añadió: "No le tengo ningún miedo a 'Canelo'. Estoy listo para ganar, aunque soy consciente que no salgo de favorito, algo que también me motiva a hacer mejor las cosas".

Caleb Plant es el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Además, tiene un invicto en 22 peleas como profesional, con 13 victorias por la vía del nocaut.