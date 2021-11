El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez tendrá la mira puesta en convertirse en el primer campeón indiscutible de los pesos supermedianos en la historia del boxeo. Pero enfrente tendrá a Caleb Plant, que aquí te decimos quién es y cómo llega al combate de esta noche.

"Canelo" se medirá en ring del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas esta noche a un peleador estadounidense. Expondrá sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo.

El martes pasado, Caleb Plant señaló que en este combate se hará realidad su sueño de que nació para pelear con el mexicano y le ganará, aunque lo cierto es que para los fanáticos no es el favorito.

"Nací para protagonizar el combate que voy a tener el sábado frente a 'Canelo' Álvarez", expresó Caleb Plant, de 29 años". Y añadió: "No le tengo ningún miedo a 'Canelo'. Estoy listo para ganar, aunque soy consciente que no salgo de favorito, algo que también me motiva a hacer mejor las cosas".

Caleb Plant es el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Además, tiene un invicto en 22 peleas como profesional, con 13 victorias por la vía del nocaut.

Caleb Hunter Plant nació el 8 de julio de 1992, y es un boxeador estadounidense, el actual dueño del título de la FIB del peso supermediano desde enero de 2019.

Según cuenta, comenzó a interesarse en el boxeo a los ocho años de edad. Su primer logro lo obtuvo en 2011, cuando ganó los Guantes de Oro en la división de los semipesados. Además, fue suplente para el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Como pugilista amateur, se coronó en numerosos torneos y cuenta con una marca de 97 victorias y 20 derrotas.

Como boxeador profesional, ganó el título de la FIB en su decimoctavo combate, cuando se midió a José Uzcátegui, el 13 de enero de 2019.

Plant ha contado que el boxeo le ha servido para superar sus problemas personales, como la pérdida de su hija pequeña y la muerte de su madre.

"Soy consciente de la gran oportunidad que tengo de lograr la gran victoria de mi carrera", subrayó el martes pasado Plant.

Pero antes ya había hecho una promesa que espera repetir.

Cuando derrotó a Uzcátegui, Caleb Plant reveló que a su hija: "Le prometí que me convertiría en campeón mundial y que le llevaría este título, y eso es exactamente lo que voy a hacer de regreso a Tennessee".

Y lo cumplió.

INSTAGRAM

OF