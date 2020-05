Caleb Plant insiste en pelea con "Canelo" Álvarez

El boxeador estadounidense Caleb Plant reiteró su deseo de enfrentar a Saúl "Canelo" Álvarez, al tiempo de asegurar que nadie le hizo alguna oferta real hace algunas semanas para medirse con el mexicano.

Mientras el pugilismo está suspendido a causa del COVID-19, "Canelo", considerado el mejor libra por libra del mundo, tuvo que cancelar su función del pasado 2 de mayo.

Aunque se desconoce cuándo y ante quién volverá el tapatío a la actividad, Caleb Plant levantó la mano y dejó en claro que está interesado en verse las caras con él.

"Esa es una pelea que me gustaría tener ahora", dijo Plant, campeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en una entrevista "The PBC (Premier Boxing Champions) Podcast".

Su última pelea fue el pasado 15 de febrero y su nombre sonó entre las posibilidades de ser el oponente del "Canelo" el 2 de mayo, aunque al final el elegido era Billy Joe Saunders, pelea que tampoco se confirmó y mucho menos se realizó.

Lo que dejó en claro Plant es que nunca tuvo una oferta formal de parte de "Golden Boy Promotions" para medirse con Saúl, solo un acercamiento de alguien fuera del equipo del mexicano.

"Incluso no iban a pelear conmigo de todos modos, iban a pelear contra Billy Joe Saunders. No me hicieron una oferta a mí ni a mi equipo, fue una persona secundaria la que se acercó y dijimos que no. No ofrecieron dinero".

Oscar de la Hoya dijo en febrero pasado que si Caleb rechazó la oferta que le hicieron no se le volvería a presentar otra vez, pues son oportunidades que no llegan con frecuencia.

El mismo pugilista le respondió horas después al manifestarle que de su pelea del 15 de febrero al 2 de mayo tendría nueve semanas, ocho para entrenar, pero que él no se sobreentrenaría y que tampoco aceptaría tal pleito sólo por dinero.

"Canelo", con récord de 53-1-2, 36 por la vía del nocaut, espera fecha y rival para su regreso al ring en la que será su primera pelea del año, mientras que el invicto Plant (20-0, 12 KOs) sigue entre los posibles oponentes para el mexicano.

AJ