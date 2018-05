Brandon Marshall llega a Seattle

El veterano receptor abierto, Brandon Marshall, dijo a través de sus redes sociales que se unirá a los Seahawks de Seattle.

Marshall publicó una serie de fotografías en Instagram ayer, ataviado con una playera verde (uno de los colores de los Seahawks), una titulada “Hagámoslo” y otra más indicando que siempre quiso jugar frente a los fans del equipo de Seattle.

Una persona con conocimiento del arreglo dijo que el contrato de Marshall estará afinado en los próximos días.

Marshall visitó Seattle en los primeros días de la temporada baja después de haber sido dejado en libertad por los Giants de Nueva York, hizo pruebas para el equipo, pero un arreglo no se pudo concretar entonces. Sus representantes no respondieron a mensajes buscando sus impresiones y los Seahawks, tradicionalmente, no anuncian nuevos acuerdos hasta que están firmados.

El veterano receptor viene de una decepcionante temporada 2017 con los Giants, organización con la que jugó solamente cinco encuentros el año pasado, acumulando 18 recepciones. Su temporada se vio limitada por una lesión de tobillo. Fue liberado por los Giants a mediados de abril pasado y estaba proyectado a tener un salario de cinco millones de dólares esta temporada con Nueva York.

Hace tres años, Marshall fue considerado para el segundo equipo All-Pro. En la temporada de 2015, atrapó 109 pases —14 de ellos de anotación— con los Jets de Nueva York. A los 34 años de edad, Seattle será su quinto equipo desde la temporada de 2011.

Marshall se estará uniendo a los Seahawks ocupando un rol complementario, especialmente con la insistencia que ha tenido Seattle esta temporada baja, en la que se ha enfocado en fortalecer su juego terrestre. En 2016, Marshall apareció en 15 juegos y tuvo 59 recepciones con los Jets.