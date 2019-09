“Billy” Álvarez no ha aceptado la renuncia de Peláez

Ricardo Peláez agradeció, se despidió y trató de cerrar la puerta sin hacer tanto ruido en el Cruz Azul, luego de no concretar el fichaje del técnico Antonio Mohamed y ser impuesto el entrenador Robert Dante Siboldi por Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, en un acto donde el presidente del club y de la cooperativa no estuvo.

Guillermo Álvarez Cuevas está de viaje y por tal motivo no acepta todavía la renuncia de Peláez como director deportivo. Incluso, no hay postura oficial hasta que “Billy” retorne a La Noria.

“El licenciado Guillermo Álvarez no ha aceptado todavía la renuncia de Ricardo Peláez”, señaló José Luis Nassar, abogado de “Billy” Álvarez. “Es importante esperar a que regrese el licenciado, no hay una postura en este momento”.

La incertidumbre en la estructura interna causó dudas y polémica, luego de la repentina intervención de Garcés y del hermano de Guillermo, Alfredo Álvarez, para presentar a Siboldi como el nuevo timonel celeste, en una conferencia de prensa.

“Es un error que lo hayan hecho, el señor Garcés no tiene facultades, fue expulsado en 2011 de la Cooperativa y al no ser socio no debería ocupar un puesto en el equipo. Garcés no tiene facultades para tomar decisiones en el club”.