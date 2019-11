Benzema, tercer máximo goleador de Real Madrid en Champions

Luego de su doblete de este miércoles ante Galatasaray, el francés Karim Benzema llegó 50 goles en Liga de Campeones con Real Madrid y ascendió la tercer lugar de máximos goleadores del club en esta torneo.

El galo marcó en los minutos 45 y 81 del partido contra el equipo turco para dejar huella con los Merengues al superar a Alfredo Di Stéfano, quien anotó 49 goles en la entonces Copa de Europa con el escudo del Real Madrid en el pecho.

Por encima de él, está el portugués Cristiano Ronaldo, con 105 dianas; y el mítico capitán español Raúl González, quien firmó 66 tantos.

�� Máximos goleadores históricos en la #UCL del @realmadrid:



⚽️1⃣0⃣5⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️6⃣6⃣ Raúl González

⚽️4⃣9⃣ Karim Benzema

⚽️4⃣9⃣ Alfredo Di Stéfano pic.twitter.com/JUxu7NCVFc — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 6, 2019

"Marcamos goles, jugamos bien y no encajamos. Es una noche de fiesta con la afición. No soy ninguna leyenda. Cuando firmé por este club nunca pensé en llegar a esta cifra y ahora me siento feliz", expresó Benzema en declaraciones difundidas por el club.

AJ