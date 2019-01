Beltrán, de Chivas, ve en Lainez un ejemplo a seguir

Fernando Beltrán, mediocampista de Chivas, ve en el ex americanista Diego Lainez un ejemplo a seguir como jugador que destacó en la Liga MX para después dar el salto a Europa.

"Muchos jugadores quisiéramos ir a Europa a un equipo como el Betis".

"(Lainez) un orgullo para todos los mexicanos. Yo como muchos jugadores a esa edad quisiéramos ir a Europa, estar allá en un equipo como el Betis, es un buen parámetro para empezar la carrera, mucho éxito a Lainez y muchos que estamos buscando ir para allá, es nuestro sueño de los jóvenes, ponemos nuestro esfuerzo para poder ir a Europa", dijo en conferencia de prensa Beltrán, de 20 años, sobre Lainez, de 18 años, ahora jugador del Betis.

La lesión de Dieter Villalpando en la jornada 1 allanó el camino de la titularidad para Beltrán, que toma con cautela los elogios y admite que preferiría que su oportunidad de brillar hubiera llegado de manera diferente.

"Nunca me ha gustado aparecer de titular después de que un compañero mío se haya lastimado, es algo que no le deseo a nadie. Cuando llegó Dieter, sí fue como que (yo) iba a tener menos minutos, no esperas que le fuera a pasar eso. Lo que me enfoqué era en trabajar, que iba a tener Copa y tenía que hacerlo de la mejor manera".

Beltrán entro como cambio por Villalpando en el partido de la primera jornada del torneo contra Xolos y ha sido titular en los otros dos partidos de Liga disputados hasta ahora, en los que Chivas lleva un paso perfecto con tres victorias, cuatro goles a favor y ninguno en contra, números que lo colocan como líder general del torneo.

RR