En Chivas, Fernando Beltrán se emociona pero mantiene humildad

El que José Cardozo haya dicho que estaba pasando por un excelente momento y que el técnico de la Selección mexicana Gerardo Martino, tenía en él a un contención confiable, tiene contento a Fernando Beltrán, porque el esfuerzo le está rindiendo frutos y aseguró continuará con la misma humildad, trabajando a tope para continuar avanzando en su carrera, porque no ha ganado nada.

“Tengo que seguir siendo humilde, trabajando, son apenas algunos partidos en primera división y no puedo perderme por eso, tengo que consolidarme en el equipo, ayudarlos. Debo ganarme la titularidad, seguir con la competencia interna para poder entrar a la Liguilla que es lo que queremos. Debo asimilarlo de tal manera que no me deje perder piso o perderme en otras cosas”.

En el equipo hay mucha gente que lo orienta, los más experimentados como Jesús Molina, Jair Pereira, Alan Pulido, por nombrar solamente a algunos, pero quien más cerca está de él es Isaac Brizuela.

"aunque parece que (el 'Conejito') no tiene liderazgo, adentro es una persona con mucha experiencia y es quien me ayuda más”.

“El que me ayuda, siempre está ahí es el ‘Conejito’, él me dice por dónde ir, siempre me orienta y aunque parece que no tiene liderazgo, adentro es una persona con mucha experiencia y es quien me ayuda más”.

El que la crítica le esté dando comentarios positivos, lo toma con calma, porque sabe que esto es como la rueda de la fortuna, así que no se cree tantos halagos y tampoco será drástico cuando lleguen las críticas, por lo pronto el que lo postulen para ir al Tricolor y que sea su propio técnico, le da mucha motivación.

“No sé si dé lo de Selección ahora, después, pero si me motiva saber que puedo ir. Mi vida sigue siendo igual, soy el mismo, disfruto de todo, desde que salgo de la casa hasta que regreso. Valoro mucho todo”.

Beltrán precisó que con la visita del “Tata” Martino, seguirá entrenando como siempre lo hace, a tope, y no buscará inventar algo, jugará en el interescuadras o los ejercicios que realicen, como siempre lo hace.

RR