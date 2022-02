Belinda y Cristian Nodal: Alaban a Giovani dos Santos por no haber hecho lo que otros ex novios sí

Desde el fin de semana se ha hablado mucho en redes sociales del rompimiento de los cantantes Belinda y Christian Nodal; han llovido memes, polémicos tuits y publicaciones en otras redes sobre los supuestos motivos de la separación. Pero hay quienes también han aprovechado para comentar sobre ex parejas de ella como Giovani dos Santos, por mencionar uno.

Diversos aficionados al futbol, sobre todo de las Águilas del América, no se olvidaron del pasado entre Giovani dos Santos y Belinda, y reconocieron lo hecho por el jugador, ya que es el único de los ex novios recientes que no se tatuó su rostro.

Vale la pena recordar que el cantante Lupillo Rivera, otro ex de Belinda, se tuvo que borrar el tatuaje tiempo después del rompimiento, situación en la que podría estar Christian Nodal, ya que también lo hizo.

Todo esto fue lo que llevó a los aficionados a "alabar" al ex jugador del América, e incluso convertirlo en tendencia en las redes sociales.

