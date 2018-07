Bélgica pone a prueba a Brasil

Brasil y Bélgica miden sus ilusiones en Kazán en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, un choque de favoritos del que saldrá el rival del ganador del duelo entre Uruguay y Francia.

El técnico de Brasil, Tite, espera que se vea “un futbol hermoso” en el duelo entre dos potencias del balompié actual. “El poder creativo de Bélgica es muy fuerte, con calidad, va a ser un gran partido con dos equipos que privilegian un futbol hermoso, cada uno con sus características. Bélgica tiene valores individuales, un gran técnico, y han hecho una gran campaña”, señaló en el Kazán Arena.

El “Jogo bonito” de la Bélgica de Roberto Martínez pone a prueba a orillas del Río Volga la fiabilidad de la Brasil de Tite, aferrado a un Neymar en estado de gracia y que no podrá contar con uno de sus baluartes en el centro del campo, Casemiro, por acumulación de amonestaciones.

La Canarinha, un habitual en esta instancia del torneo —desde el Mundial de Estados Unidos 1994 no falta a su cita con los Cuartos de Final—, presentó sus credenciales al título con su incontestable triunfo sobre México (2-0), en un duelo en el que hizo, probablemente, su mejor futbol del torneo. Pese a la baja del volante del Real Madrid, no tocará, no obstante, el esquema el seleccionador, que se limitará a cambiar pieza por pieza: Fernandinho ingresará por el jugador de los Merengues.

Enfrente estará Bélgica y su generación de oro. La de los Lukaku, Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld y Hazard, entre otros, que, por fin, está dando muestras en un Mundial de todo su potencial.

El equipo más goleador del torneo con 12 tantos, llega a Cuartos después de sufrir un susto en la ronda previa ante Japón. Del 0-2 de los nipones al 3-2 final gracias a un gol de Nacer Chadli en el minuto 93.

Los belgas sudaron sangre para eliminar al combinado asiático, pero demostraron que tenían un ‘Plan B’: Martínez dio entrada a Fellaini y Chadli apostando por un juego más directo e intentando castigar la escasa altura del rival.

El duelo dejará fuera del Mundial muy temprano a uno de los grandes candidatos, pues Brasil siempre es favorito, mientras que Bélgica tiene la gran oportunidad de demostrar por qué está calificada entre las primeras cinco selecciones del orbe.

KAZÁN/Agencias

Hazard vs. Neymar

Su duelo con Neymar, el otro “10” de pies mágicos, hace frotar las manos del planeta futbol: Eden Hazard, capitán de Bélgica y jefe de su “generación dorada”, tiene la ocasión para brillar en una gran cita, los Cuartos de Final del Mundial en Kazán, frente a Brasil. El belga de 27 años es un jugador brillante, como quedó claro cuando fue elegido mejor jugador de la Premier League inglesa en 2014, pero no ha logrado saltar al escalón superior, ese en el que están Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o el propio Neymar.

El “10” brasileño parece en condiciones de ganar el Balón de Oro una vez que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi comiencen el tobogán descendente de sus carreras, pero Hazard, otro talentoso que nadie discute, parece lejos de meterse en esa charla, con un octavo puesto en 2015, su mejor clasificación en el premio al mejor jugador del planeta.

¿El motivo? Su incapacidad para sobresalir en las grandes citas, ya sea Champions con el Chelsea, o en las derrotas de Cuartos de Final con Bélgica en el Mundial 2014 contra Argentina (1-0) o en la Eurocopa 2016 frente a Gales (3-1).

Neymar, por su parte, también busca meterse al grupo de grandes jugadores brasileños que han conquistado un campeonato mundial, luego de llevar a su país a la primera conquista de una medalla de oro en Juegos Olímpicos.

El atacante del PSG francés quiere quitarse el estigma de “teatrero” que se ha ganado a pulso en este Mundial, donde ha rodado y ha caído como fulminado por faltas que no ameritaron ese despliegue de histrionismo.

El Scratch fue mucha pieza en 2002

El último encuentro en un Mundial entre brasileños —que han sido eliminados en los últimos tres campeonatos por un equipo europeo: Francia en 2006, Holanda en 2010 y Alemania en 2014— y Bélgica, data de 2002, en Corea y Japón, con victoria de los sudamericanos por 2-0 gracias a los goles de Rivaldo y Ronaldo en el segundo tiempo, ante un equipo belga donde brillaban Marc Wilmots y Mbo Mpenza.

Posibles Alineaciones



Brasil: 1. Alisson, 22. Fagner, 3. Miranda, 2. Thiago Silva, 6. Marcelo, 15. Paulinho, 17. Fernandinho, 19. Willian, 11. Coutinho, 9. Gabriel Jesús, 10. Neymar.

Suplentes: 16. Cassio, 4. Geromel, 8. Renato, 14. Danilo, 18. Fred, 7. Douglas Costa, 20. Firmino 13.

DT: Tite

Bélgica: 1. Thibaut Courtois, 2. Toby Alderweireld, 4. Vincent Kompany, 5. Jan Vertonghen, 15. Thomas Meunier, 6. Axel Witsel, 7. Kevin De Bruyne, 8. Marouane Fellaini, 22. Nacer Chadli, 10. Eden Hazard, 9. Romelu Lukaku.

Suplentes: Casteels, 16 T. Hazard, 14. Mertens, 11. Carrasco, 19. Dembelé, 18. Januzaj, 17. Tielemans.

DT: Roberto Martínez.

Árbitro: Milorad Mazic

HOY EN TV

Brasil vs. Bélgica

13:00 Horas / Azteca 7, Televisa 2 y TDN