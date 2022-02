Beijing 2022: Aunque nació en EU, para Schleper es un honor abanderar a México

Una estadounidense, Sarah Schleper, será la abanderada de México en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing-2022.

Schleper, que cumplirá 43 años el 19 de febrero, obtuvo la nacionalidad debido a su esposo mexicano, Federico Gaxiola.

Tras haber defendido a Estados Unidos en cuatro Juegos Olímpicos, lo hace por segunda vez con los colores de México, tras una primera experiencia en Pyeongchang-2018.

"Representar a México es un honor tan dorado como una medalla olímpica. Es un sueño ser ciudadana de un país tan acogedor por parte de todo el mundo. Cuando voy de viaje, la gente sonríe y recuerda sus experiencias en mi hermoso país. Llevaré la bandera, nunca uno puede soñar un honor tan inmenso. Espero traer gracia y mi propia humildad al privilegio de representar a mi nación, mi gente y mi bandera", afirma la esquiadora alpina.

Sin su familia en Pekín

Schleper y el patinador Donovan Carrillo, dos de los cuatro participantes mexicanos en los Juegos, serán los abanderados en la ceremonia de apertura del viernes en el estadio del Nido del Pájaro.

"Mi esposo siente un gran honor con el hecho de que yo sea parte importante del equipo mexicano. Sentimos una fuerte responsabilidad de representar a México. Él siente que soy una embajadora fuerte en la comunidad olímpica", añade.

Desgraciadamente para ella ni su esposo mexicano ni los dos hijos de ambos, Lassen y Resi, de 14 y 8 años, estarán presentes en Pekín debido a las restricciones por la pandemia.

"Estamos ahora en el norte de Italia, en un pueblo que se llama Kastelruth, donde la comunidad de esquí alpino tiene mucha historia. Cuando no estamos entrenando para los Juegos, entrenamos en Vail, Colorado. Nuestra base mexicana está en Puerto Escondido, en Oaxaca. Tengo una pasión por las playas y olas mexicanas", señala.

Schleper explica que no es mexicana por casualidad: "Estamos mucho en México. Creemos que es importante tocar nuestras raíces lo más posible. Lo que más me gusta de México son mi familia, mis amigos, las sonrisas, la comida, las olas, la cultura y la vibra de mi querido país adoptado. Es importante saber que desde joven soñaba ser mexicana. Esto no fue un accidente", defiende.

México cuenta en su equipo con una esquiadora que fue Top 10 en los Juegos de Turín-2006, cuando fue décima en eslalon.

En 2005 fue séptima en eslalon en el Mundial de esquí alpino de Santa Caterina, en Italia, el mismo año que logró una victoria en una prueba de la Copa del Mundo, en esa misma especialidad, en Suiza.

Tras haber participado en los Juegos de 1998, 2002, 2006 y 2010 representando a Estados Unidos, en 2011 anunció su retirada.

Pero tres años más tarde, en 2014, tomó la nacionalidad mexicana de su marido, y volvió a la competición, representando a su nuevo país.

Segundos Juegos con México

En los Juegos de 2018, ya con los colores de México, terminó en el puesto 41 en el supergigante.

"Siempre he llegado a las Olimpiadas soñando con una medalla, por lo que estoy segura de que voy a mejorar mis resultados logrados en Pyeongchang", afirma.

"Lo ideal sería poder conocer China no sé qué tanto logre debido a las restricciones. Lo que sí sé es que traeremos la luz, sonrisa y actitud mexicana a los Juegos. Somos el equipo más interesante", explica.

Por ahora, todos los gastos de competición salen de la pareja Gaxiola-Schleper.

"Mi esposo hace el papel de entrenador, fisioterapeuta, y técnico de esquíes. Nunca perdemos la esperanza de tener los patrocinadores necesarios para continuar a un nivel más profesional",señala.

"Trabajo como entrenadora de jóvenes de alrededor del mundo para ayudar a cubrir los gastos. Mis esfuerzos mantienen vivo las esperanzas de los jóvenes del equipo mexicano de esquí alpino como Alessandro Fink Cantele y mi hijo Lasse Gaxiola. Los dos llevan buen camino y son el futuro. Son los siguientes representantes mexicanos de los Juegos Olímpicos de invierno. Estos jóvenes necesitan el apoyo de México", concluye.

Y entre sus sueños puede estar el compartir participación en los Juegos de 2026, en Italia, con su hijo Lassen, que ya tendrá 18 años.