Buscaron repetir la misma dosis que al Real Madrid en 2004, pero simplemente se quedó en sueño guajiro. Ahora en 2022, el homenaje a Dani Alves en Barcelona duró 60 minutos, el resto fue una “cascarita” que tuvo como pretexto la disputa del Trofeo Joan Gamper, en donde el Barça hizo lo que quiso, tocó, buscó, intentó, humilló y goleó 6-0 a los Pumas de la UNAM en el Estadio Spotify Camp Nou, el cual marca el inicio de la temporada para el conjunto culé.

Y si bien todos y cada uno de los elementos de la plantilla catalana fueron presentados ante su afición uno a uno, incluyendo al polaco Robert Lewandowski, uno de los más ovacionados fue el hoy futbolista de los Pumas, el brasileño Dani Alves, en lo que fue una fiesta completa para el cuadro que se prepara para buscar ganar La Liga y competir en la Champions League.

El ridículo hecho a nivel internacional por parte de los Pumas ahí queda, plasmado en la historia del Barcelona, que gana una vez más su propio trofeo, el Joan Gamper. Aunque destaca que no ha sido la única vergüenza que han pasado los universitarios en juegos de carácter mundial, ya que hace no muchos meses, cayeron ante el Seattle Sounders en la Final de la Concachampions, lo cual hace que por primera vez un equipo mexicano no asista al Mundial de Clubes.

En el terreno de juego, más que un partido de preparación, fue un juego de exhibición, para que los asistentes al inmueble catalán aplaudieran a sus nuevos ídolos y demostraran su apoyo de cara a una temporada más. y es que Robert Lewandowski al minuto 2, Pedri a los minutos 2 y 18’, Ousmane Dembélé al 9’ en el primer tiempo, daban una muestra del poder ofensivo del Barcelona, que en el complemento bajó los decibeles.

Pero la goleada quedó fraguada con los goles de Pierre Emerick Aubameyang al minuto 48 ya en el segundo tiempo, así como de Frenkie De Jong al minuto 83, para emular así los goles que había recibido el otro equipo mexicano que fue invitado a disputar este trofeo. Y es que León en 2018 también se “comió” seis goles por parte del conjunto del Barça.

JL