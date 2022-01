El delantero francés del Barcelona, Ousmane Dembélé, respondió en sus redes sociales este jueves, después de que el equipo decidió no convocarlo para jugar ante el Athletic Club, que "no tiene la costumbre de ceder al chantaje" en referencia a las negociaciones para renovar su contrato con el club azulgrana.

El extremo galo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram después de que el director de futbol del Barcelona, Mateu Alemany, defendiera la decisión del técnico Xavi Hernández de no convocarle para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao.

"No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Como saben, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse de ello, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al futbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios", escribió.

Las palabras de Dembélé contrastan con la opinión del equipo en palabras de Alemany, que entiende que "el jugador ya ha decidido no continuar" al no aceptar las ofertas de renovación presentadas.

Por ello, el director de futbol del Barcelona instó a Dembélé a "salir lo antes posible" en el mercado de invierno.

La intención del club era renovar al francés, que finaliza contrato el próximo mes de junio de 2022, pero su firma todavía no se ha dado, por lo que desde el pasado 1 de enero es libre de cerrar un acuerdo con cualquier otro equipo.

En este sentido, Dembélé, que puntualiza que hace cuatro años que "no contesta" ninguno de los "chismorreos" que surgen sobre su figura, sostiene que está totalmente "implicado y a disposición" del club y del técnico Xavi Hernández.

"Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto", señaló el jugador francés, quien en su mensaje recordó que "siempre lo he dado todo para mis compañeros y para todos los socios... ahora eso no va a cambiar".

OF