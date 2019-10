Barceló se quiere quedar en Atlas

Ante el inminente recorte que pretende hacer la directiva del Atlas en cuanto a número de extranjeros en el plantel, el delantero uruguayo Facundo Barceló levanta la mano para permanecer en el Club para el próximo Clausura 2020, toda vez que sus números avalan que ha tenido un levantón futbolístico, gracias a sus goles y buenas actuaciones.

''Yo ya se los manifesté, estoy muy feliz en este club, con la afición, la gente, todos los que trabajan aquí te brindan todo, estoy feliz aquí, pero ahora lo más importante es que el equipo clasifique y luego ya veremos qué pasa más adelante'', dijo el ariete charrúa.

Desde que llegó al Atlas en el Clausura 2019, Barceló tiene ocho goles con Atlas, sin embargo solamente en este Apertura, el sudamericano ha conseguido cuatro anotaciones en la Liga MX, por lo que se ha convertido en el goleador del cuadro de Leandro Cufré.

Esa cantidad de goles que lleva no los podría haber logrado sin la ayuda de sus compañeros, minimizando lo individual para darle peso a lo colectivo, demostrando que el ambiente que se vive en el interior del vestuario rojinegro es el óptimo hacia el final del campeonato regular.

#11Ideal



Facundo Barceló - @atlasfc



El delantero de los Zorros, sobre el final del partido, marcó el gol con el que Atlas obtuvo 3 puntos de la casa del Puebla. Este triunfo puso en zona de calificación a los Rojinegros.



⚽ #SienteTuLiga ⚽@CITEC_Futbol pic.twitter.com/yACMSCr767 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 23, 2019

''Acá somos todos uno solo, el cuerpo técnico, plantel, afición, yo no me siento responsable, si logro hacer goles, es porque el equipo me ayuda a hacerlo, creo que todo el equipo ha tenido un gran rendimiento y somos todos los culpables de que Atlas esté en puestos de Liguilla'', comentó.

