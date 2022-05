Atlas sueña con el Bicampeonato luego de haber vencido 2-0 a Pachuca en la Final de Ida. Ahora quieren evitar los excesos de confianza y buscarán encarar con mayor madurez el juego de Vuelta en la Bella Airosa.

“Yo creo que el aprendizaje en la Semifinal contra Tigres fueron muchas cosas, fueron muchos momentos. La hora de probar que aprendimos va a ser el domingo, así que nos vamos a recuperar, vamos a estar bien, vamos a hablar mucho, a estar bien preparados, vamos a saltar a jugar la segunda Final más maduros y sabiendo lo que tenemos que hacer”, comentó el estratega de los Rojinegros, Diego Cocca.

Tras la victoria de esta noche, el técnico argentino destacó la actitud de sus futbolistas, quienes lograron sacar la victoria a pesar de haber sido dominados en gran parte del segundo tiempo.

“Lo que más me gustó del equipo fue la actitud, que nunca bajó los brazos. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo y así fue. Muy bien jugado también por Pachuca. Pudo haber sido cualquier resultado, Pachuca y nosotros tuvimos opciones de gol. Pero tenemos un arquero que sabe sacar situaciones de gol, una defensa durísima y delanteros que no dejan de buscar el arco rival”.

“Camilo no me sorprende, lo viene haciendo en todos los partidos. Por eso sigue siendo la mejor defensa, no sólo por los defensores, sino también por el portero que saca pelotas de gol”, señaló.

JL